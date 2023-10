Khởi công Nhà nhân ái cho hộ khó khăn tại Kiên Giang

TPO - Ngày 9/10, báo Tiền Phong, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Tập đoàn Tân Á Đại Thành khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở; trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Thạnh Đông (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).

Bà Đặng Thị Hoàng, năm nay 71 tuổi, ở tổ 6, ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Đông (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) –hiện đang thờ cúng cha chồng và chú chồng là người có công với cách mạng. Chồng bà Hoàng mất đã nhiều năm. Các con của bà cũng đã trưởng thành, xây dựng gia đình, nhưng đều khó khăn.

Căn nhà của bà được xây dựng đơn sơ gồm cột gỗ và những tấm tôn, nền đất. Trải qua gần 20 năm, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ thủng, dột, nắng rọi vào nhà nhưng chưa có điều kiện để sửa chữa.

Trong căn nhà xuống cấp, không có thứ đồ đạc gì quý giá. Ngay bức tường gỗ đối diện cửa chính được dán tấm nilon cũ để làm bàn thờ tổ tiên và tấm bằng Tổ quốc ghi công và Huân chương kháng chiến hạng Ba của liệt sĩ Nguyễn Văn Tý. Phía sau căn nhà trống hoác, nhìn thẳng ra phía cánh đồng. Khoảnh đất phía sau nhà bà mỗi mùa nước lên đều ngập, có năm lên đến sát mép nền nhà.

“Cứ mỗi lần mưa to, gió lớn hoặc nắng to đều rất cực khổ. Nếu không có hai căn nhà sát bên cạnh, có lẽ căn nhà của tôi đã bị sập từ lâu rồi”, bà Hoàng nói, đồng thời chia sẻ, rất vui khi được Tập đoàn Tân Á Đại Thành, báo Tiền Phong và các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng mới căn nhà. “Khi có nhà mới, tôi yên tâm hơn, không còn lo lắng nhà sập nữa”, bà Hoàng nói.

Tại chương trình, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn; Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng HUD Kiên Giang (Tập đoàn Tân Á Đại Thành) Lê Văn Sơn; Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang Phan Đình Nhân; Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ đã thăm hỏi, động viên, trao quà và làm lễ khởi công Nhà nhân ái cho bà Đặng Thị Hoàng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, báo Tiền Phong phối hợp cùng Tập đoàn Tân Á Đại Thành và nhiều cơ quan, đơn vị khác luôn hướng tới việc hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; thân nhân các Anh hùng, liệt sĩ. Việc khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho hộ gia đình bà Đặng Thị Hoàng sẽ giúp bà yên tâm trong cuộc sống, không còn lo lắng những khi trái gió, trở trời…

Ông Lê Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng HUD Kiên Giang (Tập đoàn Tân Á Đại Thành) cho biết, công ty nói riêng và Tập đoàn Tân Á Đại Thành nói chung luôn hướng tới các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội hướng về cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Ông Sơn cho biết, dịp này, Tập đoàn tặng 40 tấn xi măng để hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Dịp này, Tập đoàn Tân Á Đại Thành cũng trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Hiệp, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Em Lê Minh An, học sinh lớp 12A Trường THCS & THPT Thạnh Tây, cho biết, phần học bổng sẽ giúp em có thêm kinh phí trang trải cho việc học.

Bố mẹ An đã ly dị. Bố An bị khiếm thị, đang đi làm tại TPHCM. Mẹ An làm công nhân tại Bình Dương. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, anh em An đều cố gắng học giỏi, thoát nghèo. Anh trai của An hiện đang tiếp tục học lên thạc sĩ. “Mẹ lo kinh phí cho anh trai em ăn học. Em ở nhà có phần trợ cấp hằng tháng 700.000 đồng của bố hỗ trợ”, An nói.