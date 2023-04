Tân Á Đại Thành hợp tác cùng SkyX Solar phát triển hệ thống nhà máy năng lượng sạch

Lắp đặt pin năng lượng áp mái cho hệ thống nhà máy sản xuất là giải pháp ưu việt mang lại giá trị “kép”, không chỉ tiết kiệm chi phí điện sản xuất cho doanh nghiệp, mà còn giúp giảm thải khí CO2, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phát triển năng lượng sạch và cam kết của Chính phủ Việt Nam

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), chuyển đổi năng lượng và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là xu hướng chủ đạo trên thế giới.

Tại Việt Nam, phát triển năng lượng tái tạo là một chủ trương trọng điểm được Chính phủ cụ thể hóa tại nhiều Nghị quyết. Việt Nam cũng đang hướng đến trung hòa phát thải carbon vào 2050, gia nhập hàng ngũ với nhiều quốc gia khác đã cam kết ngừng phát thải vào giữa thế kỷ này, nhằm ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu.

Theo TSKH. Mai Duy Thiện, từ nay đến năm 2050, hệ thống năng lượng Việt Nam sẽ trải qua một quá trình chuyển đổi cơ bản về cơ cấu nguồn, từ chủ yếu dựa vào nguồn nhiên liệu hóa thạch chuyển sang nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Để hiện thực hóa chiến lược phát triển đó, Chính phủ đã ưu tiên đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo.

Tân Á Đại Thành đồng hành cùng chiến lược quốc gia

Là một thương hiệu quốc gia luôn đồng hành cùng Chính phủ trong các chiến lược phát triển và hội nhập toàn cầu, Tân Á Đại Thành theo đuổi triết lý phát triển bền vững xuyên suốt trong cả 3 lĩnh vực: Công nghiệp - Công nghệ - Bất động sản. Trong đó các giải pháp tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh, vật liệu sạch luôn được chú trọng đầu tư.

Theo đuổi triết lý đó, sáng 26/04/2023, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA) với Công ty Cổ phần SkyX Solar - nhà cung cấp giải pháp điện mặt trời tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam, nhằm “xanh hóa” nguồn năng lượng sản xuất và góp phần bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia. Sự kiện còn có sự tham dự của đơn vị tổng thầu xây dựng Wataco - thành viên của Tập đoàn Watanabe Create (Nhật Bản), quốc gia hàng đầu thế giới trong ngành công nghệ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo bảo vệ môi trường.

Sự kiện mở ra mối quan hệ hợp tác chiến lược bền vững giữa Tân Á Đại Thành và SkyX Solar. Đây cũng là nền móng cho đầu tư hệ thống nhà máy năng lượng sạch, vừa làm mát tự nhiên, tiết kiệm chi phí điện năng sản xuất, vừa đóng góp cho mục tiêu dài hạn: bảo vệ an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và an ninh lương thực.

Với sứ mệnh chuyển đổi các mái nhà lớn chưa sử dụng tại Việt Nam để tạo ra năng lượng sạch, SkyX Solar được hình thành bởi: VinaCapital - tổ chức quản lý tài sản và đầu tư hàng đầu Việt Nam và EDF Renewables - nhà phát triển năng lượng tái tạo có hơn 70 năm kinh nghiệm hoạt động tại: Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ…

Sở hữu đội ngũ giàu kinh nghiệm, tập trung dài hạn vào các dự án tại Việt Nam, đồng thời được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư quốc tế đảm bảo tiêu chuẩn toàn cầu, SkyX Solar đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng như: Top 20 Doanh nghiệp Năng lượng sạch Việt Nam (Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam), Nhà phát triển năng lượng mặt trời xuất sắc nhất năm (Tuần lễ điện mặt trời Việt Nam 2021)...

Chia sẻ tại buổi ký kết, ông Phạm Minh Đức - Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Tân Á Đại Thành cho biết: “Với nền tảng là một quốc gia có công suất điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á, chúng tôi rất tích cực trong việc tìm hiểu và lựa chọn đối tác đưa năng lượng sạch vào ứng dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn. Tân Á Đại Thành đánh giá cao năng lực chuyên môn cũng như các giải pháp hợp tác của SkyX Solar và Wataco, các bạn đã thực hiện rất nhiều dự án thành công và tầm cỡ trên thế giới, đồng thời mang lại giá trị song phương to lớn cho doanh nghiệp và cộng đồng”.

Được biết đến là một tập đoàn kinh tế vững mạnh sở hữu mạng lưới đối tác hàng đầu từ nhiều quốc gia, Tân Á Đại Thành đã hợp tác cùng hàng loạt tên tuổi như: Boston Consulting Group, POSCO, SCG, Dark Horse, HBA Architecture, Daewoo E&C... Hợp tác với SkyX Solar tiếp tục là một dấu ấn lớn trong hoạt động của Tân Á Đại Thành, đóng góp mạnh mẽ vào chiến lược phát triển năng lượng quốc gia hiệu quả và bền vững.