Discovery Channel đưa cà phê Việt Nam lên sóng toàn cầu

Tối 24/11/2023, bộ phim tài liệu “The Tao of Coffee – Cà Phê Đạo” kể về khát vọng và hành trình nỗ lực của ngành cà phê Việt Nam nhằm định hình và đưa văn hóa cà phê của quốc gia chinh phục toàn cầu do hãng truyền thông Warner Bros. Discovery hợp tác sản xuất đã phát sóng lần đầu tiên trên kênh truyền hình Discovery tại Úc và New Zealand.

Với những thước phim tuyệt đẹp và phong cách kể chuyện đặc sắc của hãng truyền thông danh tiếng, “The Tao of Coffee – Cà Phê Đạo” dài 45 phút đã đem đến cho khán giả quốc tế một câu chuyện thú vị và cái nhìn toàn diện về ngành cà phê Việt Nam với khát vọng định hình văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu. Lần đầu tiên, phim về văn hóa cà phê và triết lý cà phê từ Việt Nam phát sóng truyền hình toàn cầu Đây là bộ phim tài liệu đầu tiên về văn hóa và triết lý cà phê do Trung Nguyên Legend hợp tác với Warner Bros. Discovery sản xuất phát sóng trên kênh Discovery. Được biết Discovery là kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng của Mỹ, có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu với mạng lưới phát sóng tiếp cận hơn 2,2 tỷ người xem thuộc 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Discovery đã mất hơn một năm nghiên cứu, lên ý tưởng chủ đề và triển khai thực hiện. Để có được những cảnh quay đẹp, thể hiện đúng tinh thần văn hóa cà phê Việt Nam, kênh đã dành hơn một tháng ghi hình, phỏng vấn trực tiếp nhiều nhân vật tại Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Anh... Hậu kỳ của bộ phim thực hiện trong 2 tháng. Được phát sóng trên kênh truyền hình quốc tế Discovery đầu tiên tại 2 quốc gia là Úc và New Zealand vào tối 24/11/2023 “The Tao of Coffee – Cà Phê Đạo” đã và tạo tiếng vang lớn trên toàn cầu, đem đến nhiều cảm xúc, sự bất ngờ thú vị cho những người đam mê cà phê trên thế giới. Bộ phim sẽ tiếp tục được khởi chiếu tại Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia, khu vực châu Á khác vào 30/11/2023 lúc 7:10 tối (SEA) | 6:10 tối (BKK/JKT) trên kênh Discovery. Mang phong cách phim tài liệu đặc trưng của Discovery, The Tao of Coffee sử dụng dữ liệu, ý kiến phỏng vấn chuyên gia Việt Nam và quốc tế; người nông dân trồng cà phê, kỹ sư nông nghiệp và người tiêu dùng. Qua những thước phim về vùng đất và con người, khán giả có thể nhìn thấy tiềm năng và nội lực của ngành cà phê Việt Nam. Trong đó, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được giới thiệu là vùng đất trọng yếu của cà phê Việt Nam. Hiện Việt Nam cung cấp hơn một nửa cà phê Robusta trên toàn cầu hiện nay. Nhờ thổ nhưỡng, cà phê Robusta nơi đây có chất lượng và hương vị đặc biệt, cung ứng sản lượng lớn cho thế giới. Buôn Ma Thuột cũng đang nỗ lực trở thành "thành phố cà phê của thế giới", với nhiều hoạt động thu hút du khách, người yêu cà phê toàn cầu như: Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Thế giới Cà phê, thắng cảnh Dray Nur, Gia Long... cùng nét văn hóa đặc trưng bản địa. Discovery đã dẫn lời du khách quốc tế đến Buôn Ma Thuột để làm rõ cho điều này: “Tôi chưa thấy điều tương tự như này ở Seattle (Mỹ), hay ở Brazil, quê hương của cà phê Arabica. Còn ở Việt Nam, cà phê đã thấm sâu vào văn hóa và là một minh chứng cho sự cống hiến của những người trồng và làm nghề cà phê ở đây”. Đặc biệt, bộ phim cũng đem đến cái nhìn rõ nét về tinh thần sáng tạo, nỗ lực của người nông dân, các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê để từng bước định hình văn hóa cà phê Việt Nam, chinh phục thế giới. Không chỉ là thức uống, cà phê là một lối sống Theo Discovery, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, liên tục sáng tạo những tuyệt phẩm cà phê từ nguồn nguyên liệu bản địa thơm ngon, ngành cà phê Việt Nam không ngừng nâng cao hàm lượng giá trị văn hóa, giá trị thương hiệu. Với sự đồng hành của Chính phủ, chính quyền địa phương và các chuyên gia, doanh nghiệp cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam đang từng bước định hình, chinh phục thế giới. "Cà phê Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp cà phê toàn cầu", Discoverybình luận. Đồng thời, nhận định “Có một công ty duy nhất đang dẫn đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo cà phê tại Việt Nam, biến cà phê từ một đồ uống thông thường trở thành một phong cách sống, lối sống”, trong The Tao of Coffee, Discovery chọn Trung Nguyên Legend là đại diện cho khát vọng và nỗ lực mang văn hóa cà phê Việt Nam ra toàn cầu. Bộ phim đưa khán giả khám phá quy trình tạo tác những sản phẩm cà phê chất lượng từ Robusta Buôn Ma Thuột như G7, xuất khẩu đến hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Những nỗ lực theo đuổi sứ mạng "xây dựng thương hiệu Việt chinh phục toàn cầu" của Trung Nguyên Legend cũng được làm rõ, góp phần nâng cà phê từ thức uống thành năng lượng sáng tạo, mang tinh thần dám khát vọng, dám dấn thân. Người Nhật đã định hình Trà đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Trong khi đó, Việt Nam – một cường quốc cà phê nhất nhì thế giới, có hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, có một bề dày lịch sử văn hóa thưởng lãm cà phê hàng trăm năm, nhưng đến nay, giá trị cà phê Việt Nam vẫn thuộc phân khúc thấp, chủ yếu xuất thô và chưa được định hình đúng vị thế vốn có của ngành, của quốc gia. Vì vậy, theo Discovery, “mọi cách tiếp cận của Trung Nguyên Legend trong việc nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam, không chỉ là một thức uống thông thường mà ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến lối sống cà phê, đi kèm với phương pháp Thiền...” với mong muốn đưa ngành cà phê Việt Nam lên một tầm cao mới, nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần…đến Cà phê Đạo, xứng đáng với vị thế cường quốc cà phê của thế giới. Do đó, một chiến lược tổng thể về chính sách, truyền thông toàn diện của Chính phủ, chính quyền địa phương, sự chung tay của các nhà hoạch định sách lược quốc gia sẽ góp phần xây dựng văn hóa cà phê Việt Nam giàu có, hấp dẫn hơn, sớm định danh trên toàn cầu! Đây cũng chính là nền tảng để ngành cà phê Việt Nam đạt được giá trị 20 tỷ đô, xứng đáng là một cường quốc cà phê đóng góp vào nền kinh tế chung, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia hình mẫu, có ảnh hưởng toàn diện trong thế giới mới. Mời bạn cùng xem TVC bộ phim “The Tao of Coffee – Cà Phê Đạo” đang được Discovery quảng bá rộng rãi tại các quốc gia trên toàn cầu: https://www.youtube.com/watch?v=3Gf-0kitN5Y. P.V