Đình chỉ hoạt động Cụm Công nghiệp làng nghề Mẫn Xá vì nguy cơ cháy nổ

TPO - Ngày 24/11, UBND xã Văn Môn (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này vừa nhận được quyết định đình chỉ hoạt động đối với Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, đặt tại xã này.

Cụ thể, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã ra quyết định đình chỉ Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, Yên Phong do nguy cơ cháy nổ. Cụm công nghiệp này do Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư.

Quyết định nêu rõ, căn cứ vào tình hình thực tế, xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá (xã Văn Môn) do Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka là chủ đầu tư. Theo quyết định, thời hạn đình chỉ từ ngày 3/11, trong đó yêu cầu ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, có trách nhiệm thi hành quyết định và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Trao đổi với PV, ông Phạm Đức Định, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Yên Phong, cho biết, Sở này đang yêu cầu chủ đầu tư cung cấp tất cả các văn bản liên quan và rà soát các công ty đang hoạt động tại đây.

Kết quả quan trắc môi trường cho thấy tình trạng ô nhiễm lớn, đặc biệt từ quá trình cô đúc nhôm, với các chỉ tiêu vượt quy chuẩn từ 1,2 đến 2,8 lần. Nước thải từ sản xuất và sinh hoạt cũng gây ô nhiễm nặng, với lượng chất thải rắn hàng ngày từ 35 đến 40 tấn.

UBND huyện dự kiến sẽ báo cáo và đề xuất xử lý các hộ kinh doanh, sản xuất không đủ điều kiện về các thủ tục pháp lý vào đầu tháng 12.

Ngoài việc đình chỉ hoạt động cụm công nghiệp, cơ quan chức năng huyện Yên Phong cũng đang thực hiện rà soát các hoạt động trong Dự án cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá. Tổ rà soát đã được thành lập để kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến cụm công nghiệp này.