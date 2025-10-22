Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Điều kiện để Việt Nam tham gia thị trường carbon quốc tế

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa phương pháp đo lường tín chỉ carbon, xây dựng chuỗi minh bạch để Việt Nam có thể tham gia thị trường carbon quốc tế. Bởi nếu không chuẩn hóa ngay từ khâu tổ chức ban đầu, sẽ khó hình thành chuỗi tín chỉ minh bạch có thể giao dịch quốc tế.

Sáng nay (22/10), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Đề án "Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050".

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm của đề án là vừa đảm bảo tăng trưởng về năng suất, giá trị, vừa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn.

z7142436699745-74dec2796f6cbe949b1c7c22691ff300.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Trung, đề án tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ lớn gồm: Tái cơ cấu cây trồng phù hợp vùng sinh thái và nhu cầu thị trường; xây dựng, áp dụng các gói kỹ thuật giảm phát thải theo chuỗi giá trị; hoàn thiện hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) phục vụ kiểm kê khí nhà kính; triển khai mô hình thực hành nông nghiệp tốt; đồng thời xây dựng cơ chế tín chỉ carbon trong nông nghiệp nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia.

Đề án được triển khai giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050, với mục tiêu 100% diện tích cây trồng chủ lực áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác giảm phát thải, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về phát thải tích hợp với hệ thống giám sát quốc gia. Ngành trồng trọt cũng đặt mục tiêu đến năm 2035 góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2020.

Các địa phương sẽ triển khai 1-2 mô hình trồng trọt giảm phát thải có khả năng nhân rộng, đồng thời thí điểm tối thiểu 15 mô hình canh tác đủ điều kiện phát triển tín chỉ carbon, góp phần đồng bộ dữ liệu với hệ thống quốc gia.

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - nhận định: “Đề án trồng trọt giảm phát thải đã đi đúng hướng phát triển được khuyến khích - đó là phát triển xanh, hữu cơ, bền vững và có định hướng thị trường rõ ràng.”

nong.jpg
Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực sẽ canh tác phát thải thấp.

Tuy nhiên, ông Ngọc lưu ý, hiện việc triển khai chủ yếu dựa vào nguồn lực xã hội hóa, trong khi để đạt hiệu quả, cần có khung chính sách và nguồn vốn khởi động đủ mạnh. Ông Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn hóa phương pháp đo lường tín chỉ carbon, xây dựng chuỗi minh bạch để Việt Nam có thể tham gia thị trường carbon quốc tế. Bởi nếu không chuẩn hóa ngay từ khâu tổ chức ban đầu, sẽ khó hình thành chuỗi tín chỉ minh bạch có thể giao dịch quốc tế.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Mạnh Phương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội - cho rằng trồng trọt giảm phát thải không chỉ là cam kết khí hậu mà còn là hướng đi thiết thực giúp nông dân thích ứng, nâng cao giá trị sản xuất và bảo vệ môi trường sống.

Phùng Linh
#giảm phát thải #trồng trọt #nông nghiệp xanh #bảo vệ môi trường #biến đổi khí hậu #đề án 2025-2035 #Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục