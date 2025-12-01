Điều gì tạo nên sức hút đặc biệt của Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy với giới trẻ?

Flagship Cocolux tại 134 Cầu Giấy vừa ra mắt, không gian này lập tức trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ yêu làm đẹp. Với trải nghiệm chạm, thử và khám phá sản phẩm một cách tự nhiên và cá nhân hóa, Flagship mang đến trải nghiệm vừa hiện đại vừa gần gũi khiến bất cứ ai ghé thăm cũng muốn quay lại.

Mua sắm kết hợp trải nghiệm – Điểm khác biệt của Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy

Đến mua sắm tại Flagship Cocolux, khách hàng sẽ nhận phiếu trải nghiệm miễn phí, để khám phá các dịch vụ mới mẻ và hiện đại.

Khu Photobooth tại tầng 1 và tầng 2 nhanh chóng trở thành “spot” được khách ghé nhiều nhất. Hệ thống ánh sáng, phông nền và góc máy được chăm chút kỹ, giúp ai bước vào cũng dễ dàng tạo ra những bức ảnh tự nhiên, sáng đẹp và đậm chất Gen Z.

Không thể bỏ lỡ khu trải nghiệm Coco Tea Bar - một “góc thư giãn” đầy duyên dáng, nơi khách hàng có thể thưởng thức ly trà sữa mát lạnh và check-in bắt trọn góc sống ảo với những khung cảnh đẹp mắt.

Dừng chân tại khu gắp gấu, làm sticker handmade, những hoạt động này tạo nên tinh thần vui vẻ vượt xa một trải nghiệm mua sắm ưng ý, chuẩn phong cách năng động của thế hệ trẻ. Mỗi chi tiết đều hướng đến việc nâng tầm hành động mua sắm thành một trải nghiệm có cảm xúc, có năng lượng tích cực và có sự kết nối.

Trải nghiệm tại khu vực Coco Tea Bar và chụp Photobooth luôn là điểm dừng các bạn trẻ rất nghiền.

Ngoài ra, Flagship Cocolux còn có khu soi da và tư vấn cá nhân hóa với hệ thống thiết bị hiện đại, giúp khách hiểu rõ tình trạng da và chọn đúng sản phẩm. Với những ai mê makeup, khu makeup studio cho phép đặt lịch miễn phí với chuyên gia để thử nhiều phong cách và trải nghiệm trực tiếp chất lượng sản phẩm.

Không gian hiện đại, trải nghiệm mua sắm dễ dàng tại Flagship Cocolux

Trên diện tích hơn 500m², Flagship Cocolux được thiết kế mở và trực quan, lấy trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm. Không gian được phân chia cho thuận tiện mua sắm từ makeup, skincare, haircare, bodycare đến nước hoa…

Hoa hậu Thanh Thuỷ và Hoa Hậu Lương Thuỳ Linh tạo dáng tại không gian cửa hàng Flagship Cocolux.

Ánh sáng và gam màu được phối hài hòa, kết hợp với âm thanh nhẹ nhàng và mùi hương dễ chịu, tạo nên một không gian mở vừa hiện đại vừa thoải mái. Từng góc trưng bày, từ sản phẩm đến nội thất, đều được sắp xếp để khách dễ tìm, dễ thử và cảm nhận, như bước vào một studio phong cách sống nơi mọi giác quan đều được đánh thức.

Trải nghiệm trực tiếp hàng trăm sản phẩm từ hơn 300 thương hiệu quốc tế và Việt Nam

Một trong những điểm nhấn của Flagship Cocolux là toàn bộ sản phẩm makeup đều có hàng dùng thử (test). Từ các sản phẩm như son, phấn nước, kem nền, phấn má, chuốt mi… đều được trưng bày theo chuẩn trải nghiệm thực tế, giúp khách hàng được thử trực tiếp và có những lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đây là đặc quyền dành riêng cho khách hàng tại Cocolux, biến việc thử sản phẩm thành tiêu chuẩn và tạo niềm tin khi mua sắm.

Flagship Cocolux cũng quy tụ hơn 300 thương hiệu quốc tế và Việt Nam được Gen Z yêu thích. Sự đa dạng này không chỉ giúp khách chủ động chọn lựa mà còn mở ra góc nhìn về xu hướng làm đẹp toàn cầu ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Cocolux – Điểm hẹn mỹ phẩm hàng đầu cho khách hàng Việt

Sự ra mắt Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy không chỉ là khai trương cửa hàng mới, mà còn thể hiện tầm nhìn: đưa trải nghiệm mua sắm, làm đẹp của người Việt gần hơn với chuẩn quốc tế, nơi mua sắm gắn với cảm xúc, trải nghiệm và sự thấu hiểu khách hàng. Với sứ mệnh “Wake Up Your Beauty”, Flagship Cocolux kết hợp không gian hiện đại, dịch vụ tư vấn tận tâm và nguồn sản phẩm chính hãng từ hàng trăm thương hiệu, tạo nên một điểm đến làm đẹp nơi khách hàng có thể đánh thức, khám phá và tôn vinh vẻ đẹp của chính mình.