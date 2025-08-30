Điều gì khiến giá vàng tăng ‘điên cuồng’?

TPO - Sáng nay (30/8), giá vàng miếng SJC tăng mạnh vượt mốc 129 triệu đồng/lượng. Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng và lập kỷ lục mới.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 127,8 – 129,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên 129,3 triệu đồng/lượng.

Đáng ngạc nhiên, giá vàng miếng SJC trên thị trường “chợ đen” được giao dịch lên tới 131 triệu đồng/lượng, cao gần 2 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết. Thị trường chợ đen tái hiện lại tình trạng mua - bán chênh khi giá mặt hàng này liên tục lập đỉnh từ đầu tuần đến nay.

Giá vàng miếng SJC liên tục phá đỉnh.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 121,2 - 124,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 120,6 - 123,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng trong nước tăng mạnh bởi giá thế giới liên tục tăng. Sáng nay, giá vàng thế giới lên đỉnh cao mới 3.448 USD/ounce, tăng 31 USD so với sáng qua.

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong khoảng hai năm qua, phản ánh sự bất ổn kinh tế toàn cầu và các yếu tố địa chính trị. Theo dữ liệu từ Kitco News, trong năm 2024, giá vàng tăng 29%; tính từ đầu năm 2025 đến nay (cuối tháng 8), vàng đã tăng thêm 28%.

Xu hướng này dường như vẫn đang tiếp diễn, với các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng/USD, giảm 28 đồng so với hôm qua và giảm 55 đồng so với đầu tuần sau cả 5 phiên giao dịch liên tục điều chỉnh giảm.

Tại các ngân hàng, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua - bán USD ở mức 26.142 - 26.502 đồng/USD, giảm 29 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Mức giá bán này vẫn đang kịch trần biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm. Tuy vậy, trên thị trường tự do, giá USD vẫn đang khá "nóng" khi một số nơi nâng giá bán ra trên 26.700 đồng.

Tuần cuối tháng 8 cũng đánh dấu động thái can thiệp tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước bằng hình thức bán ngoại tệ kỳ hạn có huỷ ngang. Giá bán được ấn định ở mức 26.550 đồng/USD, áp dụng cho kỳ hạn 180 ngày.

Tuy nhiên, hoạt động này chỉ áp dụng với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, và số lượng ngoại tệ bán ra được giới hạn nhằm đưa trạng thái ngoại tệ của từng ngân hàng về mức cân bằng. Điều này giúp điều tiết tâm lý thị trường, giảm áp lực lên tỷ giá mà không cần xả quá nhiều dự trữ ngoại hối.

Ngay sau khi thông tin bán kỳ hạn được công bố, tỷ giá trên thị trường giảm sâu trong đầu tuần, nhưng cũng có lúc bật lên sát 26.540 đồng vào giữa tuần và hạ nhiệt dần, hiện lùi về sát 26.500 đồng/USD.