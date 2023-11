Điều động, bổ nhiệm Trưởng Công an huyện giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ, được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Sáng 28-11, Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động Thượng tá Võ Tài Quốc, trưởng Công an giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Võ Tài Quốc (46 tuổi, quê ở huyện Đất Đỏ). Ông có trình độ thạc sỹ, cử nhân An ninh nhân dân, chuyên ngành tội phạm.

Năm 2020, ông Võ Tài Quốc khi đang là lãnh đạo Phòng An ninh nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng công an huyện Đất Đỏ. Ông giữ vị trí này từ đó tới nay.

Hiện nay Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu có ông Trần Tuấn Lĩnh là Trưởng ban, các Phó trưởng ban gồm ông Trần Ngọc Hà và ông Võ Tài Quốc.