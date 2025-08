Diễn viên Song Young Kyu đột ngột qua đời trong ô tô

Sáng 4/8, nam diễn viên Song Young Kyu được phát hiện đã qua đời trong xe ô tô tại quận Cheoin, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Theo MBN, thi thể của anh được tìm thấy vào khoảng 8h sáng bởi một phụ nữ, người sau đó đã báo cảnh sát. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết.

Tối 19/7, Song Young Kyu bị điều tra vì lái xe trong tình trạng say rượu, di chuyển quãng đường khoảng 5 km từ quận Giheung đến quận Cheoin, Yongin.

Nguồn tin thân cận cho biết nam diễn viên đã rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn sau khi bê bối lái xe khi say rượu bị truyền thông đưa tin. Anh bị ảnh hưởng nặng nề bởi các bình luận ác ý và chịu nhiều áp lực.

Nam diễn viên Song Young Kyu qua đời ở tuổi 55, nguyên nhân cụ thể chưa được công bố.

Sinh năm 1970, Song Young Kyu bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vở nhạc kịch thiếu nhi Taoist Meoteol năm 1994. Anh được biết đến nhiều qua vai đội trưởng Choi trong bom tấn Nghề siêu khó (2019), cùng các vai diễn trong Narco-Saints (Netflix) và Big Bet (Disney+, 2022). Ngoài ra, anh góp mặt trong nhiều dự án đình đám khác như The Penthouse 3: War in Life, Reply 1988

Trước khi qua đời, anh đang tham gia bộ phim truyền hình The defects (ENA) với vai mục sư Yoon Se Hoon, đồng thời chuẩn bị xuất hiện với vai huấn luyện viên bóng bầu dục Kim Min Jung trong phim mới The winning try (SBS), dự kiến phát sóng tối 4/8. Anh cũng đang góp mặt trong vở kịch Shakespeare in Love tại Trung tâm Nghệ thuật Seoul, diễn ra đến hết ngày 14/9.

Tang lễ được tổ chức tại phòng đặc biệt số 1 của nhà tang lễ Bệnh viện Davos, Yongin. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.