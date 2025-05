Điện Biên thu giữ nhiều áo phông in hình bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa

TPO - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh hàng may mặc, lực lượng chức năng phát hiện 14 chiếc áo phông in cờ đỏ sao vàng kèm bản đồ Việt Nam. Tuy nhiên, hình ảnh bản đồ trên các sản phẩm này không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 30/5, tổ công tác liên ngành gồm Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh hàng may mặc do ông D.C.N làm chủ (trú tại tổ 12, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 chiếc áo phông in cờ đỏ sao vàng kèm bản đồ Việt Nam. Tuy nhiên, hình ảnh bản đồ trên các sản phẩm này không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số áo vi phạm, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở về trách nhiệm trong kinh doanh sản phẩm liên quan đến hình ảnh đất nước. Ông D.C.N đã ký cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là buôn bán hàng lưu niệm, thời trang, cần kiểm tra kỹ lưỡng nội dung in ấn, xuất xứ sản phẩm để tránh tiếp tay phát tán hình ảnh sai lệch về lãnh thổ quốc gia. Các cơ quan khuyến cáo, mọi hành vi vi phạm, dù vô ý hay cố ý, đều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nhận thức cộng đồng và lợi ích quốc gia.