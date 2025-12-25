Điểm danh những khu vực ở Đắk Lắk sắp 'bật sóng' tăng giá đất

TPO - Dự kiến khi áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026, một số khu vực tại Đắk Lắk sẽ “đón sóng” tăng giá mạnh, từ 2–3 lần so với bảng giá cũ, tập trung ở các khu vực có hạ tầng đồng bộ, tốc độ đô thị hóa nhanh.

HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 (Kỳ họp thứ Hai) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có nội dung các đại biểu thảo luận và thông qua nghị quyết về Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Ông Nguyễn Minh Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc ban hành bảng giá đất mới là yêu cầu bắt buộc theo khoản 3, Điều 159 Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh phải xây dựng trình HĐND cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện hàng loạt chính sách tài chính về đất đai như tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất…

Ông Nguyễn Minh Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Nguyễn Minh Huấn, bảng giá đất lần này được xây dựng theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều 158 Luật Đất đai năm 2024. Việc xác định giá đất phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục; đồng thời bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá, hội đồng thẩm định giá và cơ quan quyết định giá đất.

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại kỳ họp là mức điều chỉnh giá đất ở các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập. Theo báo cáo, đối với 34 xã, phường khu vực phía Đông (tỉnh Phú Yên cũ), bảng giá đất cơ bản được giữ ổn định, kế thừa Quyết định số 45 ngày 16/5/2025 của UBND tỉnh Phú Yên (cũ). Bình quân, giá đất ở khu vực này tăng từ 1,5 đến 2,5 lần, trong khi giá đất nông nghiệp hầu như giữ nguyên, chỉ một số khu vực tăng nhẹ từ 1 đến 2 lần.

Trong khi đó, khu vực phía Tây (tỉnh Đắk Lắk cũ) với 68 xã, phường được đánh giá là nơi có mức điều chỉnh đáng chú ý hơn. Trước đây, bảng giá đất tại khu vực này chủ yếu được điều chỉnh bằng cách nhân hệ số trên bảng giá ban hành từ năm 2020, nên mức giá còn thấp so với thực tế thị trường. Lần điều chỉnh này, giá đất ở nông thôn tăng bình quân khoảng 1,5 lần, còn đất ở đô thị tăng khoảng 1,8 lần.

Đặc biệt, một số khu vực đô thị được dự báo sẽ “đón sóng” tăng giá mạnh hơn, với mức tăng từ 2 đến 3 lần so với bảng giá cũ. Có thể kể đến các khu vực như Metro, Hà Huy Tập, khu đô thị Km7, khu vực Eco City, khu dân cư 5,4ha và 3,2ha tại phường Tân An, cùng một số khu vực có hạ tầng đồng bộ, tốc độ đô thị hóa nhanh.

Những khu vực đô thị của tỉnh Đắk Lắk được dự báo sẽ “đón sóng” tăng giá mạnh.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mức tăng này phản ánh đúng thực tế khi giá giao dịch trên thị trường và giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực trên đã tăng mạnh trong khoảng hai năm gần đây.

Đối với đất nông nghiệp, kết quả khảo sát cho thấy mức tăng bình quân so với bảng giá hiện hành là tương đối hợp lý: đất trồng lúa tăng khoảng 1,2 lần, đất trồng cây hàng năm tăng khoảng 1,5 lần. Việc điều chỉnh này nhằm hạn chế chênh lệch lớn giữa các loại đất liền kề.

"Bảng giá đất lần này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu giao dịch thực tế, kết quả tư vấn độc lập và phân tích điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực. Giá đất đề xuất chỉ bằng khoảng 50–55% giá giao dịch phổ biến trên thị trường, qua đó bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, đúng tinh thần của Luật Đất đai năm 2024", ông Nguyễn Minh Huấn nhấn mạnh.

Khi chính thức được HĐND tỉnh thông qua và áp dụng từ ngày 1/1/2026, bảng giá đất mới không chỉ tạo mặt bằng giá sát thực tế hơn, mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường, tăng hiệu quả quản lý đất đai và mở ra những “điểm nóng” đầu tư mới trên bản đồ bất động sản Đắk Lắk.