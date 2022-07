ĐH Duy Tân trao bằng tốt nghiệp cho hơn 3000 tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân

Ngày 12/7, Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân năm học 2021- 2022.

Năm học này có 2.692 tân bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân nhận bằng.

Nhà trường cũng đã trao thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, sinh viên có giải trong nghiên cứu khoa học và các sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế.Tiêu biểu tại cuộc thi: Thiết kế hệ thống InnovativeFPGA Design Contest 2022, festival SV Kiến trúc toàn quốc lần thứ 18, Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ IV năm 2022, Insomnihack CTF Finals - Thụy Sĩ, sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á – YSEAL, hùng biện tiếng Trung,…

Ngay trong buổi lễ, Trường Đại học Duy Tân vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT vì “Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ đưa Việt Nam xếp hạng thứ 25 các quốc gia dẫn đầu về Chỉ số an toàn, an ninh mạng do Liên minh Viễn thông quốc tế đánh giá”.

Duy Tân là ĐH duy nhất tại miền Trung và Tây Nguyên đào tạo chuyên sâu ngành An toàn thông tin, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin, an ninh mạng cho khu vực và cả nước.