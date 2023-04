Dego Pharma - Dầu gội sạch gàu hết ngứa, giải pháp hiệu quả cho tóc của bạn

Những mảng gàu trắng khiến bạn không tự tin? Chúng gây ngứa da đầu khiến bạn không thoải mái? Mặc dù đã thử qua nhiều phương pháp dân gian nhưng vẫn không thể cải thiện tình trạng này? Đừng lo, hôm nay Dego Pharma sẽ giới thiệu cho bạn dầu gội sạch gàu hết ngứa - Dego Pharma : Giải pháp hiệu quả cho tóc của bạn.

Giới thiệu về dầu gội Dego Pharma

Bảng thông tin và thành phần của dầu gội Dego Pharma

Thông tin và thành phần của dầu gội Dego Pharma Thương hiệu Dego Pharma Tên sản phẩm Dầu gội sạch gàu hết ngứa Dego Pharma Mục đích sử dụng Làm sạch tóc Giảm gàu, hết ngứa Dưỡng tóc Thành phần chính Nước vỏ cây Zizyphus Joazeiro Bark Extract Ethanolamine Sodium Lauryl Sulfate Ethanol Sodium Bisulfite Citric Acid Pengzhi Red ….. Hướng dẫn sử dụng Lấy một lượng dầu gội vừa đủ ra tay, thoa đều, sau đó xoa lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng, sau đó rửa sạch bọt bằng nước ấm vừa đủ. Bảo quản Nên đặt sản phẩm ở nhiệt độ phòng thông thường Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời Đậy kín nắp sau khi sử dụng Dung tích 80ml Giá tham khảo 320.000 VND

Nguồn gốc xuất xứ của dầu gội Dego Pharma

Dego Pharma là loại dầu gội do thương hiệu Dego Pharma Việt Nam sản xuất và phân phối. Đây là hãng dược phẩm được nhượng quyền từ một công ty dược phẩm Đức. Do đó, sản phẩm dầu gội này hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu chuẩn an toàn và được chứng nhận sản phẩm an toàn do sở y tế Đức cấp.

Bên cạnh đó, Dego Pharma là một công ty dược phẩm có Giấy phép kinh doanh số 0402034802, được cấp phép bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư của thành phố Đà Nẵng vào ngày 30/03/2020.

Với đội ngũ R&D là các giáo sư, tiến sĩ dày dặn kinh nghiệm trong ngành, luôn tìm tòi, nghiên cứu không ngừng những công thức mới với mục đích tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất cho người tiêu dùng.

Công dụng của dầu gội Dego Pharma

Với lượt mua hàng cao “ngất ngưởng”, dầu gội Dego Pharma sở hữu nhiều công dụng vượt trội như: Sạch gàu, hết ngứa da đầu, vảy nến lâu năm, giúp cải thiện tình trạng nấm á sừng, nấm ở da đầu. Bên cạnh đó, sử dụng dầu gội Dego Pharma thường xuyên còn giúp giảm viêm da tiết bã và tình trạng mụn li ti trên da đầu, phục hồi nang tóc, chăm sóc tóc yếu, tóc mọc ra khỏe mạnh, đen dày.

Ai có thể sử dụng dầu gội Dego Pharma

Sản phẩm dầu gội Dego Pharma phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là những ai đang gặp vấn đề về tình trạng da đầu, hoặc có da đầu dễ nhạy cảm, dễ bị kích ứng với những sản phẩm khác trên thị trường.

Một số câu hỏi thường gặp về dầu gội Dego Pharma

Dầu gội Dego Pharma có thực sự hiệu quả trong việc đánh bay gàu không?

Sản phẩm dầu gội Dego Pharma được thiết kế với mục đích giúp khách hàng cải thiện tình trạng gàu trên da đầu và ngăn ngừa sự tái phát của nó. Ngoài ra, các thành phần ZPT, salicylic acid,... và những thành phần khác được chiết xuất từ thiên nhiên có trong sản phẩm này đều có khả năng giúp làm sạch tóc và giảm gàu hiệu quả.

Dầu gội Dego Pharma có phù hợp với mọi loại tóc không?

Sản phẩm dầu gội của Công ty dược phẩm Dego Pharma có thể sử dụng cho mọi loại tóc từ tóc khô, tóc bình thường. Do những thành phần được sử dụng trong sản phẩm kết hợp tỷ lệ hài hòa, phù hợp với mọi loại tóc, đảm bảo không gây tác động xấu đến da đầu.

Dầu gội Dego Pharma có thể được sử dụng hàng ngày không?

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng dầu gội Dego Pharma hàng ngày.

Đối với tóc nhiều gàu, bạn có để sử dụng với tần suất 2-3 lần/ tuần để cải thiện nhanh chóng tình trạng này.

Còn đối với tóc bình thường, bạn có thể sử dụng sản phẩm dầu gội này với tần suất thấp hơn là 1 lần/ tuần hoặc sử dụng chúng sau mỗi lần gội đầu thông thường.

Dầu gội Dego Pharma có thể gây kích ứng da đầu không?

Dầu gội Dego Pharma đã được kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận an toàn cho da đầu bởi sở ý tế Đức rồi nhé, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nếu bạn có gặp bất kỳ dấu hiệu dị ứng, hay kích ứng nào thì hãy ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức, sau đó tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa nhé!

Hướng dẫn sử dụng dầu gội Dego Pharma

Bước 1: Làm ướt tóc, sau đó lấy một lượng dầu gội vừa đủ ra tay, thoa đều lên tóc, đặc biệt là những vùng da bị ngứa

Bước 2: Massage nhẹ nhàng để dầu gội thẩm thấu.

Bước 3: Sau khi massage xong, bạn nên giữ dầu gội trên tóc khoảng 3 phút, sau đó xả tóc bằng nước sạch.

Dầu gội trị gàu Dego Pharma giá bao nhiêu? Mua ở đâu?

Theo thông tin tham khảo Dầu gội sạch gàu hết ngứa Dego Pharma hiện đang được bán với giá:

● 1 hộp: 258.000VNĐ + Freeship

● Combo 3 hộp: 768.000 VNĐ tặng kem bôi trị nấm trị giá 175.000 (Giá chưa giảm 1.135.000đ) + Freeship

Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, bạn hãy mua trực tiếp từ website của công ty dược phẩm Dego Pharma để được đội ngũ dược sĩ hỗ trợ đến khi khỏi hẳn. Ngoài ra, bạn có thể tìm mua sản phẩm tại các cửa hàng dược phẩm uy tín, hoặc trên các sàn thương mại điện tử Shopee Mall, Lazada Mall, Tiki Official,...

Hãy đảm bảo mua sản phẩm chính hãng để có trải nghiệm sản phẩm tốt nhất nhé!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY DƯỢC PHẨM DEGO PHARMA

Địa chỉ: 83 An Thượng 29, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Hotline: 0982565655

Email: Degopharma.vn@gmail.com

Website : https://degopharma.vn

Facebook: Dego Pharma Official

GPKD: 0402034802

Ngày cấp: 30/03/2020

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng