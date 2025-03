Đề xuất vị trí xây khu thương mại tự do gần sân bay Long Thành

TPO - Với mục tiêu khai thác tối đa lợi thế của sân bay Long Thành và cảng Phước An, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề xuất thành lập các khu thương mại tự do.

UBND huyện Long Thành vừa có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc rà soát, đề xuất vị trí thực hiện khu thương mại tự do của tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện.

Theo đó, các vị trí được đề xuất gồm: Khu thương mại dịch vụ phía Tây Nam sân bay Long Thành tại xã Long Phước và xã Long An với diện tích khoảng 900 hécta; Khu vực thương mại dịch vụ phía Đông Bắc sân bay Long Thành tại xã Cẩm Đường với diện tích khoảng 200 ha; Khu vực thương mại dịch vụ phía Tây Bắc sân bay Long Thành tại xã Long An và xã Bình Sơn với diện tích khoảng 200 ha; Dự án Trung tâm Logistics phía Đông Nam sân bay Long Thành tại xã Tân Hiệp và xã Bàu Cạn với diện tích khoảng 100 ha.

Về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, 3 vị trí tại các xã Long Phước, Long An, Cẩm Đường và Bình Sơn đã được quy hoạch là đất thương mại - dịch vụ. Riêng vị trí tại Dự án Trung tâm Logistics phía Đông Nam Sân bay Long Thành tại xã Tân Hiệp và xã Bàu Cạn thuộc quy hoạch đất khu công nghiệp.

Để lên kế hoạch xây dựng khu thương mại tự do, đầu năm 2025, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với đơn vị tư vấn để nghe báo cáo ý tưởng đề xuất xúc tiến phát triển khu thương mại tự do kết nối sân bay Long Thành và cảng Phước An.

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án Khu thương mại tự do kết nối sân bay Long Thành và cảng Phước An. Theo kế hoạch, đề án thành lập khu thương mại tự do sẽ được trình UBND tỉnh trong tháng 3 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho chủ trương thực hiện.

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất cả nước.

Cảng biển Phước An (tại huyện Nhơn Trạch) là cảng biển lớn nhất tại tỉnh Đồng Nai có quy mô 735 ha đã đưa vào vận hành với năng lực khai thác 2,2 triệu Teu và 4 triệu tấn hàng hoá tổng hợp mỗi năm, có khả năng đón tàu lên tới 60.000 DWT.