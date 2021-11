Đề nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ ở Cà Mau

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, trong đó có lực lượng công an do những hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành các quyết định, quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước.

Ngày 11/11, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, qua xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng về việc chấp hành các quyết định, quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính và chế độ đảng phí từ ngày 1/4/2019 đến ngày 31/3/2021, nhận thấy: Kết thúc năm ngân sách, những khoản hết nhiệm vụ chi, chưa nộp hoàn trả theo quy định; cán bộ, công chức tạm ứng kinh phí số tiền lớn chậm chỉ đạo thanh toán; nộp đảng phí về Văn phòng Tỉnh ủy không đúng quy định; kế toán thu đảng phí, chiếm giữ số tiền trên 1 tỷ đồng, bỏ trốn khỏi địa phương.

Từ hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm theo quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với ông Lê Minh Khởi, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Rút kinh nghiệm đối với ông Trương Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, có trách nhiệm với những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiểm điểm theo quy định của Đảng đối với ông Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, do buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Đề nghị kiểm điểm nhiều cán bộ công an

Theo UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau, Đảng ủy Công an TP. Cà Mau trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt, thực hiện và kiểm tra, giám sát các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, từ 1/1/2020 đến ngày 30/6/2021 từng lúc chưa kịp thời.

Đảng uỷ Công an TP. Cà Mau thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, nên chưa kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của lãnh đạo Công an thành phố và Đội CSGT trật tự trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Công an TP. Cà Mau chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát nên không phát hiện Đội CSGT trật tự trả giấy phép lái xe bị tước cho người vi phạm, nhưng không lập biên bản lưu hồ sơ; chỉ đạo Đội CSGT trật tự trả giấy phép lái xe bị tước trước thời hạn và cho ý kiến chỉ đạo không xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp không đúng quy định về trật tự an toàn giao thông; chưa kịp thời nhắc nhở lãnh đạo Đội CSGT trật tự tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm hành chính.

Từ những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nêu trên, UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm theo quy định của Đảng đối với đại tá Đỗ Chí Công, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh do có ý kiến miễn phạt một số trường hợp vi phạm hành chính.

UBKT Tỉnh uỷ Cà Mau yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Đảng ủy Công an thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 về những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với thượng tá Hồ Việt Triều, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an TP. Cà Mau.

Kiểm điểm theo quy định của Đảng đối với thượng tá Đặng Văn Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP. Cà Mau về những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thành phố và Đội CSGT trật tự.

Kiểm điểm theo quy định của Đảng đối với thượng tá Nguyễn Thanh Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Công an TP. Cà Mau và thượng tá Ngô Văn Đủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Công an TP. Cà Mau.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với thượng tá Hồ Quốc Việt, Phó Trưởng Công an TP. Cà Mau về hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Đảng ủy Công an TP. Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Chi bộ Đội CSGT trật tự và một số đảng viên.

Kiểm điểm theo quy định của Đảng đối với trung tá Nguyễn Quốc Khởi, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự và thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đội trưởng Đội CSGT trật tự đối với một số hạn chế, khuyết điểm có liên quan.