Đề nghị bổ sung phương tiện đặc chủng vào dự trữ quốc gia

TPO - Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) quy định về phương tiện đặc chủng phục vụ cho cứu hộ, cứu nạn. "Thiên tai, bão lũ vừa qua cho thấy, thiếu nghiêm trọng phương tiện đặc chủng như tàu, xuồng cứu nạn, xe lội nước, gầm cao vượt lũ", đại biểu Hà Sỹ Đồng nói.

Thiếu nghiêm trọng xuồng cứu nạn, xe lội nước

Sáng 26/11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) nhìn nhận, dự trữ quốc gia có một tầm quan trọng đặc biệt để giải quyết những vấn đề cấp bách, đột xuất. Đặc biệt, thời gian gần đây, bão lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gây thiệt hại rất lớn, nếu không làm tốt công tác dự trữ quốc gia, sẽ khó đáp ứng được yêu cầu.

Ông Mai đồng tình quan điểm “dự trữ quốc gia và dự trữ chiến lược là những mặt hàng rất đặc biệt và cần dùng trong điều kiện đặc biệt”. Theo ông Mai, nhiệm vụ này cần giao cho lực lượng vũ trang là quân đội và công an đảm nhiệm vai trò này.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đề nghị phân quyền mạnh hơn cho địa phương. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, ông đề nghị cho phép chủ tịch UBND dân tỉnh quyết định tạm xuất hàng dự trữ trong hạn mức nhất định và báo cáo về Bộ Tài chính trong 24 giờ.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị). Ảnh: Như Ý.

Ngoài ra, đại biểu đoàn Quảng Trị cũng đề nghị bổ sung thêm một điều mới về phương tiện dự trữ quốc gia đặc chủng phục vụ cho cứu hộ, cứu nạn. Thiên tai, bão lũ vừa qua cho thấy, thiếu nghiêm trọng phương tiện đặc chủng như tàu, xuồng cứu nạn, xe lội nước, gầm cao vượt lũ…

"Nhiều thời điểm, lực lượng chức năng không thể tiếp cận vùng bị cô lập do nước sâu và địa hình chia cắt, trong khi các đoàn thiện nguyện tự phát là lực lượng tại chỗ thì đi trước bằng phương tiện thô sơ, tiềm ẩn rủi ro và đã có tai nạn rất thương tâm. Không thể để người dân đi trước và Nhà nước chạy theo”, nhấn mạnh điều này, ông Đồng lưu ý, cần phải bổ sung thành một điều riêng trong luật quy định về dự trữ phương tiện đặc chủng cứu hộ, cứu nạn.

“Không có nơi nào xảy ra điều tiếng gì”

Tiếp thu, giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, đối với hoạt động dự trữ quốc gia truyền thống, Bộ Tài chính đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung luật hiện hành cho phù hợp với tình hình thực tế.

Vừa qua, thiên tai, lũ lụt diễn ra ở rất nhiều tỉnh, đặc biệt khu vực miền Trung, nhưng phải nói công công tác dự trữ hàng, phân bổ các kho dự trữ và công tác phân cấp, phân quyền trong việc cấp phát được triển khai rất tốt. Vừa rồi, lũ lụt trên diện rộng như thế nhưng công tác cấp phát, nhất là những thiết bị thiết yếu, những lương thực, thực phẩm đều được đưa rất nhanh chóng khi địa phương có nhu cầu”, ông Thắng nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Như Ý.

Với Bộ Tài chính, ông Thắng nêu rõ, ngoài vấn đề về gạo, hầu hết các phương tiện, đặc biệt là phương tiện chuyên dùng, đều được Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp chỉ đạo các kho xuất cấp luôn khi địa phương có yêu cầu, không phải xin ý kiến bất cứ một ai. Bộ trưởng Tài chính cũng khẳng định, quá trình hậu kiểm cũng rất tốt, hầu hết công tác từ đấu thầu, thu mua cho đến việc cấp phát vừa qua “không có ở nơi nào xảy ra điều tiếng gì”.

Đối với quy định về dự trữ chiến lược, theo ông Thắng đây là một vấn đề rất mới và khó, có tác động đến nhiều chính sách pháp luật, chiến lược ngành, lĩnh vực đã được ban hành và có tác động đến nhiều bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Do vậy, dự thảo luật quy định những nguyên tắc cơ bản, phân định cơ chế quản lý, sử dụng hàng dự trữ chiến lược để giao cho cơ quan chuyên trách quản lý, thực hiện. Luật được xây dựng theo hướng chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội và giao cho Chính phủ quy định từng thời kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Khi Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn luật sẽ quy định cụ thể dự trữ của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tham gia sâu hơn cũng như quy định tình huống dự trữ ứng phó khẩn cấp, tạo hành lang pháp lý và giảm áp lực lên ngân sách nhà nước”, ông Thắng cho hay.