Đề nghị bỏ giới hạn tỷ lệ diện tích quảng cáo trên báo, tạp chí

TPO - Chiều 25/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Vấn đề tăng diện tích quảng cáo trên báo in, tạp chí nhận được sự quan tâm của các đại biểu.

Giúp báo chí tăng nguồn thu, giải quyết khó khăn

Về quảng cáo trên báo in, tại phiên họp, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) đề xuất bỏ các quy định giới hạn về tỷ lệ diện tích quảng cáo trên báo, tạp chí truyền thống để cơ quan báo chí tự quyết định diện tích quảng cáo theo nhu cầu bạn đọc và nhu cầu của thị trường.

Lý do theo ông Hòa, hiện nay thị phần quảng cáo trên báo in giảm mạnh, việc điều chỉnh diện tích quảng cáo trên báo in sẽ giải quyết căn bản khó khăn cho các cơ quan báo chí trong việc thực hành tự chủ tài chính.

"Báo chí là đơn vị sự nghiệp có thu, nên họ quảng cáo trên báo in nhiều hay ít, rộng hay hẹp là tuỳ thuộc cơ quan báo chí đó. Chúng ta cũng đừng lo việc quảng cáo nhiều quá", ông Hòa cho hay.

Cùng mối quan tâm, ĐBQH Trần Thị Thanh Hương (đoàn An Giang) cho rằng, trước xu thế phát triển của quảng cáo trên mạng, việc tăng diện tích, tăng thời lượng quảng cáo cho báo chí là một trong những yếu tố quan trọng và rất cần thiết, phần nào góp phần cho các cơ quan báo chí tăng nguồn thu, giải quyết khó khăn trong việc thực hiện tự chủ tài chính.

Tuy nhiên, theo bà Hương, quan trọng vẫn là đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình và tăng chất lượng cho các nội dung quảng cáo chứ không chỉ tăng thời lượng, diện tích quảng cáo lên quá nhiều, dễ ảnh hưởng đến thị hiếu của bạn đọc.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Thuỷ (đoàn Bình Định) cũng thống nhất tăng diện tích quảng cáo cho báo chí, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn cơ chế tự chủ tài chính, giúp nâng cao chất lượng nội dung trong bối cảnh hiện nay.

Theo bà, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã chỉ ra nguyên nhân sụt giảm, trong đó nguyên nhân chính là quảng cáo trực tuyến có lợi thế áp đảo về công nghệ đã thu hẹp nguồn quảng cáo của các cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, quảng cáo phụ thuộc vào doanh nghiệp, họ có quyền "book" trên các loại hình mà người dân nhận diện được trong đó có các nền tảng mạng xã hội.

Từ đó, bà Thủy đề nghị có các cơ chế, chính sách để các cơ quan báo chí, truyền hình thực hiện chính nhiệm vụ chính trị của mình, là kênh chính thống, uy tín, qua đó thu hút khách hàng là độc giả, doanh nghiệp chủ động tìm đến, bên cạnh giải pháp "tăng tỷ lệ quảng cáo trên báo giấy" khi chúng ta chưa khai thác hết dung lượng quảng cáo đã đề ra.

"Người đọc rất tinh tường"

Tranh luận, ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) cho rằng, việc nới diện tích quảng cáo trên báo in sẽ giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn cơ chế tự chủ tài chính và trong hoạt động của mình. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các cơ quan báo chí gặp khó khăn không phải vì thiếu diện tích quảng cáo mà khó nhất là thiếu quảng cáo.

"Các doanh nghiệp, các nhà quảng cáo có nhiều phương thức quảng cáo khác nữa hiệu quả hơn báo in", ông Nghĩa nói và ủng hộ ý kiến ĐBQH Phạm Văn Hoà, nên giao cho các cơ quan báo chí tự chủ diện tích quảng cáo.

Ông Đỗ Chí Nghĩa đề nghị nên để cơ quan báo, tạp chí quyết định diện tích quảng cáo trên báo in, trừ cơ quan báo chí đặc thù, cơ quan báo chí sử dụng ngân sách Nhà nước, các cơ quan báo chí đặt hàng, các báo được "bao tiêu sản phẩm"…

Theo ông, có nhiều cách để điều tiết vấn đề này, tuy nhiên nên giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Tức là các cơ quan báo chí đặc thù, báo do ngân sách Nhà nước bảo đảm thì Chính phủ quy định chi tiết, còn lại nên quy định "mở", khoáng đạt với báo chí.

"Quy định như vậy sẽ cởi mở và hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, vì người đọc rất tinh tường, sẽ lựa chọn những sản phẩm đứng đắn, đàng hoàng và có trách nhiệm với công chúng, với xã hội", ông Nghĩa bày tỏ.