Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Nguyễn Văn Sơn

TPO - LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Họ tên: Nguyễn Văn Sơn Năm sinh: 1993 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Đơn vị giới thiệu: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ

Thành tích/Khen thưởng:

- 1 bằng độc quyền sáng chế quốc gia

- Tên công trình: Phương pháp học máy phát hiện sớm lỗ hổng bảo mật trong phần mềm lấy mã nguồn làm trung tâm - CODEJIT.

- Giá trị thực tiễn: Độ chính xác lên tới 90%, vượt trội gần hai lần so với các phương pháp tiên tiến không tập trung vào mã nguồn, có thể được áp dụng rộng rãi trong các dự án phần mềm để tăng cường bảo mật ngay từ giai đoạn phát triển.

Công trình đã được công bố trên tạp chí Journal of Systems and Software năm 2024 (Q1, H-index: 128, IF: 3.7, tác giả chính).

- 7 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (4 bài là tác giả chính).

- 1 bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong nước (đồng tác giả).

- 6 bài báo khoa học đăng trên hội thảo khoa học quốc tế Q1 (4 bài là tác giả chính) .

- 3 bài báo khoa học đăng trên hội thảo khoa học quốc tế Q2 (1 bài là tác giả chính).

- 1 sản phẩm KHCN được ứng dụng phạm vị quốc gia (đồng tác giả).

- 1 Giải thưởng cấp Quốc gia.

- 1 Giải thưởng cấp Quốc tế.