Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Nguyễn Thị Phượng Liên

Họ tên: Nguyễn Thị Phượng Liên Năm sinh: 03/02/2003 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ Đơn vị giới thiệu: Thành Đoàn Cần Thơ

Thành tích/Khen thưởng:

- Hỗ trợ triển khai tuyên truyền tốt các chủ đề trọng điểm về biển đảo quê hương, an toàn giao thông, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng một số nội dung giáo dục truyền thống cách mạng và đạo đức lối sống cho tất cả các đối tượng ĐVTN của Nhà trường .

- Tham gia hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và đặc biệt là đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy học đường trong HSSV.

-Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập của trường

- Tham gia hoạt động giảng dạy tiếng Anh cho trẻ, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tham gia hỗ trợ, tổ chức,tuyên truyền trong ĐVTN thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi với khẩu hiệu "Clean up after yourself" nhằm nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh, góp phần xây dựng mái trường CTEC “Sáng – Xanh – Sạch”.

- Giấy chứng nhận “Sinh viên Cần Thơ - Những câu chuyện đẹp năm học 2022- 2023”.

- Giấy khen “Đạt giải Nhì Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách thành phố Cần Thơ năm 2023”.

- Giấy khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022 – 2023”.

- Giấy khen “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tháng thanh niên năm 2023”.

Giấy khen “Đạt giải Nhì hội thi tìm kiếm MC tài năng CTEC lần thứ III, năm học 2022-2023.

- Giấy chứng nhận “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại mặt trận Mùa hè xanh 'Nâng chất Nông thôn mới nâng cao' thuộc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023”.

- Giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023”.