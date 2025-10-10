Đề án miễn viện phí phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, các đề án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, Đề án miễn viện phí, Đề án khám sức khỏe định kỳ cho Nhân dân 1 năm 1 lần... phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Y tế và đại diện các cơ quan liên quan về triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Đảng ủy Bộ Y tế đã chủ động, khẩn trương tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện ngay khi Nghị quyết số 72 được ban hành.

Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 16/9/2025 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 72, trong đó đã bám sát 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết tồn tại, hạn chế, các điểm nghẽn, nút thắt chính, tạo đột phá trong nhận thức, nâng cao năng lực của hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá để đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 72, bảo đảm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện chương trình hành động là rất quan trọng, quyết định sự thành công của nghị quyết. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư đã chỉ đạo quyết liệt: Phải khắc phục bằng được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả. Tập trung hoàn thiện các nội dung phải triển khai ngay trong năm 2025 bảo đảm tiến độ và chất lượng, phải để Nhân dân và xã hội thấy rõ, giám sát được những thay đổi mang tính đột phá của nghị quyết quan trọng này.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Bộ Y tế đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 282 và Tờ trình Quốc hội ban hành nghị quyết về các cơ chế, chính sách đột phá và 2 dự án Luật quan trọng là Luật Phòng bệnh và Luật Dân số ngay trong kỳ họp tháng 10/2025; đề nghị Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ủy ban liên quan ưu tiên tối đa thời gian và nguồn lực để thảo luận, thông qua các nghị quyết và dự án luật này, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tháo gỡ ngay các "điểm nghẽn, nút thắt" về thể chế.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cần tập trung sắp xếp lại hệ thống y tế tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chính quyền 3 cấp; nhấn mạnh đây là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của toàn ngành.

Về nâng cao chất lượng nhân lực y tế, Thường trực Ban Bí thư đề nghị trước mắt cần ưu tiên tập trung nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 cho y tế dự phòng và y tế cơ sở. Khẩn trương hoàn thiện các quy định về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đặc thù cho cán bộ y tế để giữ chân và thu hút nhân lực. Các trường đại học trọng điểm được ưu tiên bố trí vốn phải tập trung phát triển đào tạo chuyên sâu đặc thù và nhân lực cho y tế cơ sở.

Bộ Y tế cần chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Chính phủ trong rà soát quy hoạch mạng lưới các trường đại học và phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục đại học thuộc ngành Y tế một cách khoa học, thực chất, hiệu quả, bảo đảm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các đề án, nhiệm vụ trong giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, Đề án miễn viện phí, Đề án khám sức khỏe định kỳ cho Nhân dân 1 năm 1 lần... phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Cùng với đó, việc nghiên cứu, đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 và các giải pháp giảm chi phí y tế trực tiếp từ người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào năm 2030 phải được thực hiện với lộ trình khoa học, công khai, minh bạch để đảm bảo nguồn lực bền vững cho y tế mà vẫn giảm gánh nặng tài chính cho người dân, tăng mức độ bảo vệ tài chính của Quỹ bảo hiểm y tế.