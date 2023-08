Dạy nghề cho phạm nhân sắp mãn hạn tù

TPO - Nhiều phạm nhân đang chấp hành án tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn là người dân tộc thiểu số, sống vùng sâu, vùng xa nên gia đình thuộc hộ nghèo, khó khăn; Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Cao Lộc tổ chức dạy nghề nông thôn cho các phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng để có cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần giảm nghèo bền vững.

Lễ khai giảng lớp học dạy nghề nông thôn diễn ra vào chiều 13/8. Tham gia lớp học có 35 phạm nhân đang chấp hành án tù tại Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn (xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). Các học viên được học lý thuyết và thực hành nghề kỹ thuật chăn nuôi lợn.

Bà Nguyễn Thúy Phương, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc cho biết: Trước khi tổ chức lớp học, đơn vị đã phối hợp cùng Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức tư vấn học nghề và việc làm, rà soát, thống kê và tổng hợp danh sách đăng ký học nghề. Kết quả đã có 35 học viên đăng ký học nghề kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt. Thời gian đào tạo từ ngày 13/8 đến 26/10/2023. Kinh phí tổ chức lớp học được vận động 100% từ nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ 4, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc phối hợp với Công an Lạng Sơn tổ chức được 4 lớp học với tổng số 141 phạm nhân được đào tạo nghề kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt, nấu ăn, trồng rau an toàn và điện dân dụng.

“Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy nhiều phạm nhân là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, đa phần đều không có việc làm ổn định nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, các học viên tham gia lớp học rất vui mừng, phấn khởi để mai này khi tái hòa nhập cộng đồng, họ đã có những tay nghề trong tay, tự tin xây dựng cuộc sống mới, gia đình sẽ hạnh phúc vì được xóa đói, giảm nghèo bền vững”, bà Nguyễn Thúy Phương chia sẻ.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ học nghề và Ban tổ chức tặng những phần quà động viên cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn.