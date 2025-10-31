Dấu ấn 30 năm KienlongBank: Lập kỷ lục mới về lợi nhuận, hoàn thành 112% kế hoạch năm

Ba mươi năm hình thành và phát triển là một hành trình đáng tự hào của KienlongBank - hành trình của niềm tin và khát vọng không ngừng vươn xa. Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KienlongBank không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là khoảnh khắc “Kết nối” giữa Quá khứ, Hiện tại và Tương lai, ghi dấu những bước tăng trưởng đột phá của Ngân hàng.

Khi Đất, Nước và Gió kể lại hành trình của niềm tin

Tối 26/10, Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KienlongBank khép lại trong không khí rực rỡ và đầy xúc cảm. Trên sân khấu hoành tráng, ánh sáng, âm nhạc, công nghệ và con người cùng hòa quyện để kể lại câu chuyện về thương hiệu qua chủ đề “30 năm - Kết nối giá trị”. Đây không chỉ là một sự kiện kỷ niệm, mà là một đại tiệc của nghệ thuật và công nghệ; nơi thông tin, âm nhạc và cảm xúc cùng tạo nên trải nghiệm độc đáo, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển mình của Ngân hàng.

Lấy cảm hứng từ ba yếu tố Đất - Nước - Gió, KienlongBank đã khéo léo tái hiện hành trình phát triển của mình bằng những lớp biểu tượng mang chiều sâu. Đất là khởi nguồn, là nền tảng nuôi dưỡng những ước mơ đầu tiên của Ngân hàng nơi vùng Kiên Giang đầy nắng gió. Nước là sức sống, là dòng chảy không ngừng đổi thay, phản chiếu tinh thần chuyển đổi số mạnh mẽ khi KienlongBank từng bước ứng dụng công nghệ để trở thành ngân hàng hiện đại, gần gũi hơn với khách hàng. Và Gió là khát vọng, là hơi thở của thời đại, tượng trưng cho tinh thần tiên phong, sáng tạo và sẵn sàng bứt phá của một thương hiệu Việt luôn hướng đến tương lai.

Sự kiện có sự góp mặt của gần 1.000 Đại biểu, khách quý cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Bùi Công Nam, Tóc Tiên, Đông Hùng, Thạch Thảo… Tất cả tạo nên một không gian hội tụ của niềm tự hào và tri ân. Trên sân khấu ánh sáng rực rỡ, từng giai điệu, từng hiệu ứng công nghệ được dàn dựng công phu như đưa khán giả sống lại từng dấu mốc đáng nhớ trong hành trình ba thập kỷ, từ những ngày đầu gian khó đến thời kỳ phát triển mạnh mẽ hôm nay.

Khoảnh khắc sân khấu bừng sáng trong tiết mục “Kết nối”, khi âm thanh, ánh sáng và công nghệ hòa quyện, chính là biểu tượng cho tinh thần đổi mới toàn diện mà KienlongBank đang theo đuổi. Đó là khoảnh khắc công nghệ không còn xa cách, mà trở thành nhịp cầu nối cảm xúc - nơi dữ liệu, con người và niềm tin cùng tạo nên một bản hòa ca hướng đến tương lai.

KienlongBank đã vươn lên mạnh mẽ, ghi dấu bằng những chỉ số tăng trưởng ấn tượng, những giải thưởng uy tín và đặc biệt là hành trình chuyển đổi số toàn diện, kiến tạo nền tảng cho tương lai. Giờ đây, KienlongBank đang bước vào thập kỷ mới với tâm thế mới: vững vàng như Đất, linh hoạt như Nước và mạnh mẽ như Gió, tiếp tục kết nối giá trị, lan tỏa niềm tin và viết tiếp câu chuyện về một thương hiệu truyền cảm hứng, một biểu tượng của sự năng động, sáng tạo và đổi mới không ngừng.

Vững nền tảng - Mở tương lai - Kết nối giá trị

Năm 2025, dấu ấn 30 năm được khẳng định bằng kết quả kinh doanh rực rỡ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch năm, mức cao nhất trong 30 năm hoạt động. Dự kiến, KienlongBank sẽ khép lại năm 2025 với lợi nhuận trước thuế vượt mốc 2.025 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 97.716 tỷ đồng, huy động vốn đạt 87.491 tỷ đồng, và dư nợ tín dụng chạm mốc 70.922 tỷ đồng.

Cơ cấu thu nhập chuyển dịch tích cực với thu nhập dịch vụ tăng 29%, chiếm gần 20% tổng thu nhập lãi thuần, trong khi doanh thu phi tín dụng khác tăng gần 3 lần. Cùng với đó, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, bao phủ nợ xấu trên 80% và việc sớm áp dụng Thông tư 14 cho thấy năng lực quản trị rủi ro bền vững. Việc ứng dụng Kiloba AI giúp Ngân hàng tối ưu vận hành, nâng cao năng suất và trải nghiệm khách hàng.

KienlongBank tiếp tục củng cố vị thế bằng việc chia cổ tức 60% trong tháng 10/2025, tăng vốn điều lệ lên 5.822 tỷ đồng, đưa vốn hóa vượt 11.000 tỷ đồng. Kế hoạch niêm yết trên HoSE cuối quý IV/2025 được kỳ vọng sẽ mở ra bước tiến mới, khẳng định niềm tin với cổ đông và thị trường.

Thành công hôm nay được khởi nguồn từ quyết định mang tính bước ngoặt vào năm 2021, khi KienlongBank bước vào hành trình chuyển đổi số toàn diện. Từ nền tảng truyền thống, Ngân hàng đã chủ động kiến tạo tương lai bằng đổi mới và công nghệ: đầu tư vào hạ tầng số, tự động hóa quy trình, phát triển hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng. Mỗi thay đổi không chỉ nhằm tối ưu vận hành, mà còn để nuôi dưỡng một triết lý phát triển mới - lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực, lấy con người làm cội nguồn của mọi giá trị.

Ngân hàng đang đặt những mục tiêu lớn trong việc phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đóng góp cho nền kinh tế số, kinh tế xanh và bền vững; đồng thời lớn mạnh trong hội nhập quốc tế sâu rộng, mở rộng thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, vươn xa ra biển lớn và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.