'Đất vàng' hội tụ anh hào: khơi thông luồng vốn tỷ đô vào Long Xuyên

Sau bước ngoặt hợp nhất địa giới hành chính giữa Kiên Giang và An Giang, phường Long Xuyên đang chứng kiến một cuộc đua đầu tư quy mô chưa từng có. Giữa tâm điểm của những “siêu dự án” nghìn tỷ, Sao Mai Lotus Lake của Tập đoàn Sao Mai (ASM) nổi lên như một biểu tượng thượng lưu, khẳng định đẳng cấp bằng tinh hoa kiến trúc đương đại.

Quán quân “Đồ án thiết kế Lotus Lake” trình bày với Ban lãnh đạo Sao Mai Group

Tâm điểm của làn sóng đầu tư mới

Bước sang năm 2026, Long Xuyên đứng trước vận hội lớn khi trở thành đô thị hạt nhân của tỉnh An Giang mới. Sự chuyển mình này được thúc đẩy bởi hệ thống hạ tầng đồng bộ và sự đổ bộ của các tập đoàn kinh tế hàng đầu.

Hạ tầng đô thị bứt phá: Tập đoàn T&T đang đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị phía Tây Nam với vốn đầu tư 4.639 tỷ đồng, song song đó là sự hiện diện của BIM Group tại khu vực phía Tây thành phố.

Tiện ích cao cấp hội tụ: Tập đoàn Phú Cường dự kiến phát triển Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp tại phường Mỹ Long (trước đây). Cùng với đó, hệ thống giáo dục liên cấp từ FPT hứa hẹn nâng tầm chất lượng sống cho cư dân khu vực.

Sự cộng hưởng này đã biến Long Xuyên thành một "đại công trường" thịnh vượng, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Sao Mai Lotus Lake: Nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc đương đại

Giữa cuộc đua về quy mô của các "ông lớn", Tập đoàn Sao Mai chọn cho mình một lối đi riêng: tập trung vào chiều sâu thẩm mỹ và giá trị sống nghệ thuật.

Dự án phức hợp Sao Mai Lotus Lake cao 24 tầng tọa lạc tại vị trí độc tôn ngay trung tâm phường. Đây không chỉ là một công trình nhà ở, mà còn là kết quả của một hội thi thiết kế quy mô lớn nhằm tìm kiếm "linh hồn" cho kiến trúc đô thị. Vượt qua 21 đội thi, các phương án tối ưu nhất đã được lựa chọn dựa trên sự giao thoa giữa:

Cảm hứng bản địa: Khai thác hình tượng hoa sen, dòng phù sa và tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Hậu.

Tiêu chuẩn sống xanh: Công trình được định hướng phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính hiện đại, an toàn và thẩm mỹ.

Tầm nhìn đô thị loại 1: Thể hiện vị thế và tiềm năng phát triển rực rỡ của thành phố trong tương lai.

Khẳng định vị thế "Chủ nhà" tại An Giang

Việc Sao Mai Group tổ chức hội thi bài bản và quyết liệt trong phản biện thiết kế đã minh chứng cho tâm huyết của một doanh nghiệp "đầu tàu" địa phương. Trong khi các dự án khác tập trung vào diện tích, Sao Mai Lotus Lake lại “focus” kiến tạo một "điển hình" về không gian sống - làm việc - kinh doanh đa tiện ích.

Sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính vững mạnh và tư duy thẩm mỹ khác biệt đang đưa Sao Mai Lotus Lake trở thành "đóa sen rực rỡ nhất" trên bản đồ bất động sản, biểu tượng cho sự vươn mình mạnh mẽ của tỉnh An Giang mới trên bình diện cả nước.