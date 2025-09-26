Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Đập thông hai căn hộ tạo nên không gian 260m2 rộng mở

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - The Belonging Home là dự án cải tạo hai căn hộ liền kề tại Hà Nội. Sau cải tạo, đây sẽ là nơi hiện thực hóa cuộc sống mong muốn của gia chủ: Rộng rãi, tiện nghi, đơn giản nhưng tinh tế.

Hiện trạng của dự án là hai căn hộ liền kề đã hoàn thiện cơ bản tại N03T6 Ngoại Giao Đoàn. Phương án đập thông hai căn để mở rộng diện tích là chắc chắn nhưng để thật sự tạo ra không gian sống rộng rãi, khoa học thì việc phân chia lại mặt bằng công năng và giải quyết các vấn đề về tỉ lệ, cơ cấu diện tích mới là những điểm mấu chốt.

a0205787.jpg
a0205868.jpg

Mộc Xinh đã tái thiết để không gian trở nên liền mạch: Đập bỏ các bức tường ngăn cách để phòng khách và bếp mở được rộng; các phòng ngủ và khu sinh hoạt chung được tổ chức lại, tạo sự cân bằng giữa riêng tư và kết nối; giữ lại toàn bộ lô - gia và thay đổi chức năng của một số phòng để giữ kết cấu và nhịp điệu cho công trình.

a0205844.jpg

Hai phòng khách và hai bếp đối lưng nhau trên thực trạng được gộp thành một phòng khách + bàn ăn + bàn đảo và bếp có diện tích sử dụng lớn gấp đôi. Không những thế, không gian này còn đủ rộng cho khu vực tiền sảnh, một khu vực trưng bày và một góc quầy bar liên thông với bếp.

a0205778.jpg
a0205769.jpg
a0205793.jpg
a0205757.jpg

Được sắp xếp liền mạch, các khối công năng trong không gian sinh hoạt chung giống như một dòng chảy mượt mà, liên kết các trải nghiệm sống và tạo ra những ký ức đáng nhớ cho các thành viên trong gia đình.

a0205877.jpg

Nếu không gian sinh hoạt chung là “cầu nối” thì hai “đầu cầu” là 5 phòng ngủ được phân chia thành hai phân khu. Một cho “vùng riêng tư” là phòng ngủ của cha mẹ và con cái, một cho “vùng đa năng” là phòng làm việc cho người lớn + phòng thờ, không gian vui chơi trẻ em và phòng ngủ của khách.

a0205241.jpg
a0205388.jpg
a0205334.jpg
a0205583.jpg
a0205649.jpg

Bao trùm toàn bộ không gian của The Belonging Home là gam màu trung tính, bảng vật liệu tự nhiên và ánh sáng dịu nhẹ tạo nên không khí nhẹ nhàng, thư thái. Từ tổng thể tới chi tiết nội thất là những đường nét tối giản chau chuốt của phong cách Janpandi điểm xuyết các chi tiết thô mộc bình dị của Wabi Sabi, thôi thúc cảm xúc chân thật của gia chủ dung hòa vào các biên độ không gian.

a0206113.jpg
a0205922.jpg
a0205964.jpg

Điểm nhấn của công trình nằm ở vật liệu: gỗ, plywood, đá, vải… Sự tiết chế trong từng chi tiết thô mộc mang đến cảm giác gần gũi, trong khi các món đồ rời nhập khẩu khéo léo bổ sung sự tiện nghi và sang trọng.

a0206092-1.jpg
a0206186.jpg
a0206238.jpg

Với Mộc Xinh, The Belonging Home là một minh chứng rõ ràng cho triết lý kiến trúc giao cảm mà chúng tôi theo đuổi: không áp đặt, mà lắng nghe; không chạy theo hình thức, mà nuôi dưỡng tinh thần sống. Trong dòng chảy ngày tháng, không gian và con người càng dung hòa, cuộc sống và kiến trúc càng bền vững.

Thúy Hiền
Mộc Xinh Designs
#cải tạo căn hộ #không gian sống rộng rãi #dự án Ngoại Giao Đoàn #thiết kế nội thất #nhà ở hiện đại

