Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bị nhồi máu cơ tim

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết bản thân "trở về từ lằn ranh sinh tử" sau khi nhập viện, đặt stent khẩn cấp do xuất hiện hội chứng vành cấp, nhồi máu cơ tim cấp. Sự việc xảy ra vào giữa tháng 3, nay được nam đạo diễn kể lại trong quá trình phục hồi.

Vào giữa tháng 3, trong một buổi làm việc bình thường, đạo diễn bỗng thấy tức ngực và nóng ran sau khi tham dự 3 cuộc họp liên tiếp. Ban đầu, anh chủ quan cho rằng đó chỉ là triệu chứng do ăn đồ nóng, uống nhiều cà phê hoặc do vừa chơi golf sau thời gian dài không luyện tập.

"Mỗi năm tôi đều đi khám tổng quát và chỉ số không có gì đáng báo động nhưng năm nay hơi lu bu, hơi lười nên cả năm chưa khám lại", anh cho biết.

Khi triệu chứng tức ngực trở lại vào buổi tối, đạo diễn đã quyết định chờ đến sáng hôm sau để đi khám theo lịch đã hẹn trước. Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện chỉ số men tim của anh rất cao, chẩn đoán hội chứng vành cấp và nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành cho thấy 1 nhánh mạch máu chính nuôi tim bị tắc hoàn toàn, 2 nhánh còn lại cũng bị hẹp.

"Tôi được cấp cứu kịp thời và được GS.TS Võ Thành Nhân trực tiếp can thiệp đặt stents để thông mạch máu. Ca can thiệp của kéo dài hơn một giờ đồng hồ khi tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi được gây tê và được tập thể các bác sĩ vừa trấn an tinh thần mình, vừa hoàn thành ca can thiệp", đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.

Sau 3 ngày nằm viện theo dõi, sức khỏe của đạo diễn dần ổn định. Anh bày tỏ sự biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ đã giúp anh vượt qua cơn nguy kịch. "Lần đi qua lằn ranh sinh tử này cho mình biết ơn sự yêu thương của gia đình, người thân luôn bên cạnh mình từng giây, từng phút quan trọng. Khi ở ranh giới sinh tử, với mình giờ chỉ còn cảm nhận được tất cả những sự yêu thương trong cuộc sống này", đạo diễn viết.

Đến nay, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã xuất viện, đang phục hồi sức khỏe, chuẩn bị trở lại công việc và cuộc sống bình thường. Anh mong muốn sẽ làm một vlog dài và chi tiết hơn kể về trải nghiệm lần này, đồng thời nhắn nhủ mọi người không nên chủ quan với sức khỏe.

Trước đó, vào ngày 21/3, ca sĩ Bùi Lan Hương - bạn gái đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng ảnh nam đạo diễn nhập viện, nằm trên giường bệnh cùng dòng tâm sự: “Đi chăm bệnh nhân mà chắc tôi sắp bệnh theo rồi. Trộm vía nay Cụ Rùa (tên gọi thân mật của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) khỏe khoắn, tươi vui lại rồi ạ. Mấy hôm nay lo lắng quá, không dám nói năng câu gì".

Cô cũng chia sẻ thêm đây là khoảnh khắc khiến cô sợ hãi nhất trong cuộc đời liên quan đến sự cố sức khỏe của bạn trai. “Lần đầu biết thế nào là giây phút sinh tử, có lẽ là giờ phút sợ hãi nhất cuộc đời này mình từng trải qua. May mà giờ cũng ổn rồi. Cụ Rùa mà làm sao chắc mình cũng sống như chết”, cô viết.