Đảng ủy xã Kép: Tạo đồng thuận, bứt phá từ nền tảng đoàn kết

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội nhiều biến động, yêu cầu phát triển ngày càng cao, Đảng ủy xã Kép không chọn cách làm an toàn, mà kiên trì đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo. Từ việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, tháo gỡ những “điểm nghẽn” kéo dài đến chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xã Kép đã tạo nên sự đồng thuận xã hội – yếu tố then chốt để bứt phá phấn đấu lên phường.

Một buổi sáng cuối năm, trên tuyến đường liên thôn vừa hoàn thành ở xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, người dân thong thả đưa con đến trường, xe chở hàng ra đồng không còn lầy lội như trước. Những đổi thay tưởng chừng nhỏ ấy lại là thước đo sinh động nhất cho hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy xã Kép trong nhiệm kỳ qua - một nhiệm kỳ nhiều áp lực, nhưng cũng ghi dấu bước chuyển quan trọng trong cách nghĩ, cách làm và niềm tin của Nhân dân.

Nghị quyết không nằm trên giấy: Làm đến đâu, dân thấy đến đó

Chiều buông dần, màn đêm nhá nhem phủ xuống, nhưng căn phòng trên tầng 2 Trụ sở Đảng ủy xã Kép (Bắc Ninh) vẫn sáng ánh đèn. Sau một ngày dài, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã vẫn ngồi lại bên nhau, miệt mài trao đổi, cân nhắc từng đầu việc – từ những vấn đề trước mắt đến những bài toán lâu dài của địa phương.

Hội nghị Ban Thường vụ xã Kép

“Việc nhiều lắm, nên chúng tôi làm cả ngày lẫn tối, hầu như không có ngày nghỉ. Tất cả đều hướng về người dân”, lãnh đạo Đảng ủy xã Kép chậm rãi chia sẻ với phóng viên. Ông nói thêm, ngay cả khi điều kiện còn hạn chế, trụ sở chật hẹp, xã vẫn ưu tiên nguồn lực tốt nhất cho bộ phận một cửa – nơi người dân và doanh nghiệp tìm đến mỗi ngày, với mong muốn mọi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, thuận tiện và tận tâm nhất.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Kép xác định rõ: nếu nghị quyết chỉ dừng ở hội trường thì sẽ không thể tạo chuyển biến. Vì vậy, việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng ngắn gọn, sát thực tiễn, gắn trực tiếp với nhiệm vụ của từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên.

Các hội nghị học tập nghị quyết không còn nặng lý thuyết, mà được “chia nhỏ” theo nhóm đối tượng, lồng ghép trao đổi, thảo luận, liên hệ việc làm cụ thể ở thôn, tổ dân phố. Với Nhân dân, chủ trương của Đảng được truyền tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu, thông qua sinh hoạt cộng đồng, các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp.

Xã Kép phấn đấu lên phường trong nhiệm kỳ mới

Trên nền tảng 42 mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Kép ban hành 28 văn bản cụ thể hóa, tập trung vào những vấn đề “nóng” và khó: xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, an sinh xã hội. Điểm chung của các văn bản là rõ mục tiêu, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn – tránh tình trạng “nói nhiều, làm ít”.

Kết quả được đo bằng những việc rất cụ thể. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển sang hướng hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giảm dần manh mún. Phong trào xây dựng nông thôn mới không còn là “phong trào vận động”, mà trở thành nhu cầu tự thân của người dân. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang thôn xóm.

Trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng – lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu kiện, Đảng ủy xã Kép lựa chọn cách làm công khai, minh bạch, đối thoại thẳng thắn. Những vướng mắc kéo dài được tập trung tháo gỡ từng bước, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án phát triển, đồng thời giữ vững ổn định địa bàn.

Một tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Kép mới được đổ bê tông, giúp người dân đi lại thuận lợi

Nguồn lực đầu tư được ưu tiên cho hạ tầng thiết yếu. Hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp đồng bộ; trường học, thiết chế văn hóa – thể thao được quan tâm đầu tư; trụ sở công an xã được xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Diện mạo nông thôn xã Kép vì thế thay đổi rõ rệt, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy xã Kép thể hiện rõ vai trò “nhạc trưởng”. Từ công tác tuyên truyền, truy vết, tiêm chủng đến hỗ trợ người dân gặp khó khăn, tất cả được triển khai đồng bộ, kịp thời, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh, giữ nhịp sống và sản xuất ổn định.

Đoàn kết từ trong Đảng, lan tỏa ra Nhân dân

Nếu kinh tế – xã hội là “mặt nổi” của phát triển, thì xây dựng Đảng chính là nền móng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy xã Kép coi trọng xây dựng Đảng toàn diện ngay từ cơ sở, lấy đoàn kết làm điểm tựa, lấy nêu gương làm phương thức lãnh đạo.

Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; mọi chủ trương lớn đều được bàn bạc công khai, thống nhất trong cấp ủy trước khi triển khai. Trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, được đề cao; nói đi đôi với làm trở thành yêu cầu xuyên suốt.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên theo hướng thực chất, gắn với giải quyết những vấn đề cụ thể ở cơ sở. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Trong nhiệm kỳ 3 Đảng bộ có 10 tập thể và 6 cá nhân được biểu dương khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 5; 3 tập thể, 5 cá nhân được khen thưởng 10 năm .

Đời sống văn hóa tinh thần của người dân xã Kép được nâng lên

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy xã Kép triển khai bài bản, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Không dừng ở khẩu hiệu, mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký việc làm cụ thể; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng. Từ đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng rõ nét.

Công tác dân vận được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền duy trì đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị ngay từ cơ sở. Chính sự cầu thị ấy đã tạo niềm tin, sự đồng thuận – “chìa khóa” để triển khai những nhiệm vụ khó, việc mới.

Trên nền tảng đó, quốc phòng – an ninh ở xã Kép được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng khắp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bước sang nhiệm kỳ 2025–2030, với những gì đã làm được, Đảng bộ xã Kép có đủ cơ sở để tự tin đổi mới mạnh mẽ hơn. Tinh thần đoàn kết đã được tôi luyện qua thử thách; niềm tin của Nhân dân được bồi đắp từ những việc làm cụ thể. Đó chính là nền tảng vững chắc để xã Kép tiếp tục bứt phá, phát triển bền vững, phấn đấu lên phường và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới.