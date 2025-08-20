Đằng sau việc Việt Nam miễn thị thực đặc biệt cho doanh nghiệp top 100 thế giới

TPO - Lần đầu tiên, Việt Nam miễn thị thực đặc biệt cho lãnh đạo các tập đoàn toàn cầu và chuyên gia hàng đầu. Chính sách được kỳ vọng sẽ mở đường cho dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, đón chuyên gia, nhân lực chất lượng cao tới Việt Nam.

Với việc Nghị định 221/2025 có hiệu lực từ ngày 15/8, nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới được miễn thị thực vào Việt Nam. Tiêu chí xác định dựa trên danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm.

Các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao; khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn cũng được miễn thị thực.

Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm. Người nước ngoài sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt được cấp chứng nhận tạm trú 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh, nếu có nhu cầu tiếp tục ở lại Việt Nam thì được xem xét.

Ông Jensen Huang - CEO NVIDIA - đã 2 lần quay lại Việt Nam trong vòng 1 năm, Việt Nam hợp tác Nvidia mở hai trung tâm nghiên cứu và dữ liệu AI.

PGS, TS. Nguyễn Thường Lạng - giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân - đánh giá, đây là bước đi quan trọng, tạo thuận lợi trực tiếp cho dòng vốn và nhân lực chất lượng cao vào Việt Nam.

Ông Lạng cho rằng, những nhà đầu tư, nhà quản trị cấp cao, chuyên gia hàng đầu… nếu chỉ được cấp visa ngắn hạn thì khó có thể yên tâm đầu tư, xây dựng và điều hành hoạt động lâu dài ở Việt Nam. Do đó, việc mở rộng chính sách theo hướng cấp thị thực dài hạn (nên mở rộng hơn ngưỡng 90 ngày), giúp họ vừa làm việc, vừa tiêu dùng, vừa gắn bó với Việt Nam.

Theo ông Lạng, mỗi ngày lưu trú của những doanh nhân giàu có, các tỷ phú hay các chuyên gia quốc tế tại Việt Nam đều mang lại giá trị kinh tế lớn thông qua chi tiêu và tiêu dùng cao cấp, kéo theo tăng tổng cầu và tạo thêm nhiều việc làm chất lượng. Thực tế, thời gian qua đã có nhiều tỷ phú và nhà đầu tư lớn trên thế giới đến Việt Nam. Nếu các doanh nhân được phục vụ tốt, có trải nghiệm chính sách visa thuận lợi, cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ trở thành những “đại sứ vô hình” lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.

Vị chuyên gia cho rằng, chính sách visa chỉ là một phần trong tổng thể chính sách lớn mà Việt Nam đang triển khai theo tinh thần Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị. Nghị quyết đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 150-200 tỷ USD, tức trung bình mỗi năm thu hút 30-40 tỷ USD. Ngay trong năm nay, khả năng đạt mục tiêu này là khả thi khi vốn FDI đăng ký 7 tháng đã đạt hơn 24 tỷ USD - một tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Tuy nhiên, ông Lạng cũng chỉ ra thách thức cạnh tranh ngày càng gay gắt. Các nước trong khu vực như Indonesia, Ấn Độ… đang quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, trong đó có lợi thế về chi phí lao động thấp. Vì vậy, Việt Nam cần tạo ra lợi thế khác biệt, không chỉ dừng ở chính sách ưu đãi chung, mà phải đi sâu vào những yếu tố mang tính đột phá - đặc biệt là chính sách hướng đến các tập đoàn lớn và đội ngũ nhân sự cao cấp. Đây là lực lượng sở hữu vốn lớn, công nghệ cao, thương hiệu mạnh và mạng lưới kết nối toàn cầu.

“Nếu Việt Nam thực sự thân thiện, cởi mở và có những ưu đãi thiết thực, họ sẽ coi đây là điểm đến hấp dẫn, không chỉ để đầu tư mà còn để sinh sống lâu dài cùng gia đình”, ông Lạng nhận định và dự báo nếu chính sách được triển khai đồng bộ, không chỉ các nhà đầu tư lớn mà cả doanh nghiệp vệ tinh, các đối tác trong hệ sinh thái cũng sẽ đi theo, từ đó tạo thành làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam.

Cải thiện chính sách thị thực cũng là mong muốn của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) từng đề xuất Việt Nam cần đa dạng hóa chủng loại thị thực, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, đồng thời xem xét thực hiện cấp loại hình thị thực mới cho phép lưu trú dài hạn theo hướng cấp tư cách thường trú vĩnh viễn cho các nhà đầu tư quy mô lớn để có thể giảm bớt những chi phí và công sức gia hạn thị thực.

Kocham khuyến nghị Việt Nam cân nhắc thực hiện cấp loại hình thị thực mới cho người về hưu, như một giải pháp thay thế để tăng đầu tư nước ngoài trong dài hạn.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cũng đề xuất miễn thị thực cho tất cả các quốc gia thành viên EU, ban hành các loại thị thực đặc biệt trong các dịp hội nghị, triển lãm hoặc sự kiện thể thao và hợp lý hóa các thủ tục nhập cư nói chung sẽ thúc đẩy sự hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến hàng đầu cho du khách và nhà đầu tư, tối quan trọng trong hội nhập kinh tế toàn cầu.