Dang dở công trình giao thông nghìn tỷ: Đường 8 làn xe chỉ để… đá cầu!

TP - Trong khi tình trạng quá tải hạ tầng, ùn tắc đang thực sự nhức nhối thì nhiều tuyến đường được đầu tư cả nghìn tỷ đồng tại Hà Nội lại dang dở, bỏ hoang, làm nơi đánh cầu lông, dắt chó đi dạo...

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, ngoài các tuyến đường do UBND thành phố Hà Nội thực hiện, hiện có nhiều tuyến đường cụt, đường bỏ hoang do các quận, huyện làm chủ đầu tư. Có quận đang tồn tại tới 5 dự án đường đã thông xe nhưng thực chất là đường dị dạng, thiếu kết nối.

Quận có 5 dự án đường thiếu kết nối

Được thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư với tổng mức kinh phí hơn 1.100 tỷ đồng, sau đó thi công chậm nhiều năm và phải điều chỉnh mức đầu tư lên hơn 1.900 tỷ đồng, thế nhưng sau 2 năm thông xe (2020) đến nay, tuyến đường Chu Văn An (Vành đai 3 đi Xa La, Hà Đông) vẫn là đường cụt.

Trong tổng mức đầu tư trên, dự án xây dựng một nút giao ở cuối tuyến để đường dự án vượt đường 70 tại khu đô thị Xa La bằng cầu vượt. Tuy nhiên, hiện mặt bằng xây dựng nút giao và cầu vượt nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì vẫn chỉ là những ô đất trống, có nhiều nhà dân chưa được giải phóng mặt bằng. Đường Chu Văn An đi đến đây bị trụ cầu đường dẫn xây dở dang kèm hàng rào chặn ngang. Để tiếp tục hành trình ra đường 70, các phương tiện phải đi vòng sang một tuyến đường nhánh sát hàng rào Bệnh viện K - Tân Triều. Do tuyến đường Chu Văn An rộng 6 làn xe, trong khi đường nhánh chỉ có 2 làn dẫn đến tại đây thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Là dự án mới và được xây dựng để giảm ùn tắc cho QL6, QL21 đi phía Tây Nam Hà Nội nhưng hiện trục giao thông phía Nam (Xa La đi Cầu Giẽ) mới làm đến huyện Thanh Oai rồi dừng lại. Tuyến đường đã thông xe đoạn Xa La đến Tân Ước (Thanh Oai), sau đó là đường bị cụt. Nếu phương tiện đi tiếp chỉ còn cách... lao xuống ruộng! Đến thời điểm này, thời gian thi công dự án đã hết nhiều năm, nhưng gần một nửa chiều dài tuyến đường (đến Cầu Giẽ, Phú Xuyên) vẫn chưa được thi công.

Tại đường Cầu Giấy kéo dài, nếu dự án xây dựng đường nối từ đường Cầu Giấy đến Xã Đàn (Hoàng Cầu) thi công đúng tiến độ thì đến nay tình trạng ùn tắc trên đường Đê La Thành, Đào Tấn, Kim Mã sẽ cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, mặc dù tuyến đường nằm trong quy hoạch và dự án đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương và UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án, thi công trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2018 nhưng đến nay chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội vẫn chưa khởi công do có một số vướng mắc trong đó có công tác giải phóng mặt bằng chưa được tháo gỡ.

Cả dự án đường Chu Văn An và đường trục phía Nam đều do Ban QLDA đầu tư phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội quản lý về mặt nhà nước.

Tại quận Long Biên, hiện có đến 5 tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn là đường cụt, đường thắt cổ chai. Đó là các tuyến đường Mai Chí Thọ, Sài Đồng, đường đê Ngọc Thụy - Thượng Thanh, đường Vạn Hạnh, đường đôi tại phường Giang Biên… Đường Mai Chí Thọ (Phúc Lợi đi Giang Biên), được giao cho UBND quận Long Biên quản lý để đầu tư xây dựng rộng 8 làn xe, có dải phân cách thảm cỏ ở giữa và vỉa hè rộng 2 bên. Đường có chiều dài gần 2 km nhưng hiện chỉ 1 km đoạn qua Khu đô thị Việt Hưng là có xe qua lại, gần 1 km còn lại đoạn qua phường Giang Biên là đường cụt. Tại vị trí tiếp giáp với đường cụt là đồng ruộng, không có biển báo, gờ giảm tốc độ, hay cản phương tiện. Cả 8 làn xe đường Mai Chí Thọ đang dẫn trực tiếp xuống... ruộng.

Đại diện UBND phường Giang Biên (quận Long Biên) cho biết, mặt bằng xây dựng đường Mai Chí Thọ trước đây vốn là đất trồng lúa, hoa màu của người dân, sau đó được thu hồi để làm đường. Do là đường cụt, nên gần 1 km đường Mai Chí Thọ, hiện rất ít xe qua lại.

Ông Đình, người dân ở tổ dân phố số 4 phường Giang Biên, quận Long Biên cho biết: Ruộng vườn bị lấy làm đường to nhưng xây dựng xong bỏ không nhiều năm nay người dân rất xót xa. Trước việc đoạn đường Mai Chí Thọ bỏ không, người dân trong vùng thường xuyên đi bộ, tập thể dục, thanh niên thì lập sân đá cầu. Một số đoạn bị biến thành sân tập lái ô tô, xe máy, nơi dắt chó đi dạo.

Cách không xa, đường phố Sài Đồng được mở rộng 6 làn xe, có dải phân cách giữa. Tuy nhiên đoạn đến khu đô thị Sài Đồng bị bóp lại chỉ đủ 2 xe máy tránh nhau do tắc giải phóng mặt bằng nhiều năm.

Nhức nhối tại nhiều quận, huyện

Tương tự, quận Hoàng Mai hiện có tới 4 dự án đường, cầu đã thông xe nhưng đường dẫn cụt hoặc thi công dở dang, chưa phát huy hiệu quả đầu tư. Cụ thể, công trình đường đôi qua Khu đô thị Định Công; đường đôi nối Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai với đường Tam Trinh; cầu vòm thép vượt hồ Linh Đàm;, đường Tam Trinh mở rộng.

Tại dự án cầu vòm thép dành cho xe máy - một hạng mục của dự án cầu vượt qua hồ Linh Đàm có mức đầu tư bằng ngân sách hơn 400 tỷ đồng, sau khi thông xe cuối năm 2022, hiện không thể phát huy giá trị do xe máy khó tiếp cận. Lý giải cho việc này, Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đường dẫn và cầu nằm ở dải phân cách giữa (bên phía trái chiều đường), trong khi xe máy lại đi bên phải chiều đường, dẫn đến nếu tiếp cận cầu vòm sắt xe máy phải “cắt mặt” qua các dòng ô tô đi thẳng. Theo Thiếu tá Hoàng, bất tiện này chính là nguyên nhân dẫn đến cầu ít xe qua lại.

Tại dự án mở rộng đường Tam Trinh có mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, dự án đã được giao cho UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư và có tiến độ hoàn thành trong năm 2018. Tuy nhiên, đến nay dự án mới mở rộng đường từ 2 làn xe lên đường đôi rộng 6 làn xe tại đoạn qua chợ Yên Duyên, phường Yên Sở, hơn 3 km còn lại vẫn là đường nhỏ hẹp, dẫn đến ùn tắc thường xuyên. Đoạn tiếp giáp với dự án đã mở rộng là một nút thắt cổ chai, do chưa có phương tiện lưu thông nên bị biến thành bãi đỗ xe, hoặc bỏ không.

Trên địa bàn các quận khác chúng tôi ghi nhận, có nhiều tuyến đường cụt, đường thắt cổ chai, dị dạng, như: đường Cầu Giấy kéo dài đoạn trước Đại học GTVT (quận Cầu Giấy); đường Xã Đàn (Đống Đa); đường đôi qua Đầm Hồng (Thanh Xuân); đường Yên Nghĩa, đường Văn Phú - Văn Khê (Hà Đông); đường Xuân Tảo, đường đôi Minh Khai - Tây Tựu, đường Mặc Xá (Bắc Từ Liêm); đường Ngọc Hồi (Thanh Trì)…

(Còn nữa)