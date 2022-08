Đăng bài xúc phạm CSGT trên facebook, cô gái 16 tuổi bị triệu tập

TPO - Bực tức việc bị lập biên bản xử phạt về hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép, cô gái 16 tuổi đã lên mạng xã hội đăng tải thông tin xúc phạm CSGT.

Sáng 28/8, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý 1 tài khoản Facebook về hành vi đăng tải một bài viết xúc phạm lực lượng CSGT.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng Công an huyện Anh Sơn phát hiện tài khoản facebook "Quỳnh Nail" đăng tải bài viết kèm hình ảnh với nội dung xúc phạm lực lượng CSGT Công an huyện Anh Sơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Anh Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định được đối tượng đăng tải bài viết trên là N.T.H.Q (16 tuổi, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn), đồng thời triệu tập đối tượng lên làm việc.

Tại buổi làm việc với Cơ quan Công an, Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và cho biết do bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép nên Q. đã nảy sinh tâm lý bức xúc và đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm đến lực lượng CSGT Công an huyện Anh Sơn trên mạng xã hội.

Hiện, Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.