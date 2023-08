Dân khốn khổ vì ô nhiễm, rác thải hoành hành: Công an nói 'quyết xử nghiêm'

TPO - Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) khẳng định sẽ quyết tâm cùng cộng đồng giải quyết tận gốc tình trạng phát tán rác thải và gây ô nhiễm môi trường.

Sau phản ánh của Tiền Phong về vụ việc nghi tẩu tán hàng tấn chất thải nguy hại tại huyện Yên Phong (Bắc Ninh), chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ phía người dân xã Văn Môn (Yên Phong) về tình trạng hàng chục lò đốt chất thải không phép hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua, xã Văn Môn đã trở thành "điểm nóng" về vấn đề môi trường. Việc đốt các loại phế liệu nhiễm chất độc hại như dầu, mỡ, và cả rác thải công nghiệp từ hàng chục lò đốt không phép để làm nhiên liệu đang gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại đây và những vùng lân cận.

Ngoài ra, việc đổ thải các chất độc hại như chì, đồng, kẽm, nhôm, sắt, dầu mỡ và các chất khác trực tiếp ra đường làng, ao, hồ và ruộng đồng cũng đang gây tổn hại nghiêm trọng cho đất và nước. Tình trạng ô nhiễm không khí, nước và chất thải, gây ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của cư dân tại địa phương.

Người dân phải đối mặt với việc hít thở không khí ô nhiễm và sử dụng nguồn nước bị nhiễm độc, gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Nhiều người trong khu vực đã phải đối mặt với các bệnh về đường hô hấp, bệnh về mắt, ung thư và trầm cảm.

Về việc này, người dân đã nhiều lần phản ánh tới các cơ quan chức năng và được đưa vào các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã Văn Môn. Sau đó, nhà chức trách đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra và đã có kết luận xác nhận việc vi phạm pháp luật của các cơ sở tái chế chất thải để lấy nhôm.

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn và các vùng lân cận, các cơ quan nhà nước đã quyết định di dời các cơ sở sản xuất nhôm ra khỏi khu dân cư và đưa vào cụm công nghiệp làng nghề. Tuy nhiên, tình hình không được cải thiện theo kỳ vọng. Thay vì tuân thủ quy định của pháp luật và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các cơ sở tiếp tục hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong đã đánh giá cao việc báo Tiền Phong đã phản ánh. Ông cho biết, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải đã gây ra sự phẫn nộ từ cộng đồng ở một số khu vực, trong đó có xã Văn Môn.

Đã xảy ra trường hợp, khi phát hiện các xe vận chuyển rác thải vào địa phương, hàng trăm người dân đã bao vây. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã phải triển khai một đội ngũ lớn cán bộ và chiến sỹ để "mở đường" cho việc di chuyển tang vật ra khỏi hiện trường, nhằm tiến hành xử lý theo quy định, vị lãnh đạo nói.

Vị lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cũng cho biết, thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiến hành việc theo dõi và giám sát thường xuyên, tập trung vào việc thu thập thông tin từ cộng đồng để kiểm soát mọi trường hợp vi phạm môi trường. "Mục tiêu của chúng tôi là xử lý nghiêm và tận gốc đối với những hành vi gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là việc xả chất thải trái phép vào môi trường"- vị lãnh đạo công an nói.

Trước đó, ngày 10/8, PV Tiền Phong nhận được phản ánh từ anh M.V.L ( ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong) về việc, anh cùng một số người dân cùng xã phát hiện hàng loạt bịch chứa tro xỉ nghi là chất thải nguy hại được tập trung gần khu vực hầm chui qua đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (địa bàn huyện Yên Phong).

Sau khi nhận được phản ánh, PV Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường ghi nhận toàn bộ sự việc.

Ngày 11/8, Công an huyện Yên Phong kiểm tra cho thấy có 12 bịch lớn chứa bột mịn màu đen giống tro xỉ, nghi chất thải nguy hại trên địa bàn huyện này. Sau đó, Công an huyện Yên Phong và Công an xã Văn Môn, đã đến khu vực tập kết. Một xe tải của Công ty Cổ phần Phát triển môi trường Bình Nguyên đã được trưng dụng để chuyển các bao chứa chất thải đi cân và phân loại, xử lý theo quy định.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, khu vực ven đường gom cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tập kết khoảng 8 bịch lớn, trọng lượng khoảng từ 500kg - 1.500 kg/bịch, được xếp chồng lên nhau và phủ bạt. Tất cả các bao này đều chứa một loại bột mịn màu đen giống tro xỉ thải công nghiệp nguy hại.