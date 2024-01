Đắk Lắk có một điểm duy nhất bắn pháo hoa đón giao thừa

TPO - TP Buôn Ma Thuột là địa phương duy nhất của tỉnh Đắk Lắk tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Giáp Thìn 2024.

Ngày 26/1, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý cho địa phương này tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, chương trình bắn pháo hoa sẽ được tổ chức vào đêm 9/2 (tức ngày 30 tháng Chạp, năm Quý Mão), tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột.

"Hiện, TP Buôn Ma Thuột đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Theo lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, kinh phí tổ chức cho chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đều xã hội hóa. Hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, UBND TP Buôn Ma Thuột phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa theo số lượng, thời gian, địa điểm quy định; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định liên quan.