Dải Ngân Hà sẽ xuất hiện trên khắp nước Mỹ cuối tháng này

TPO - Dải Ngân Hà sáng rực sắp có màn xuất hiện tuyệt vời đầu tiên trong năm nay ở Bắc bán cầu. Trong tháng 5, khoảng thời gian giữa trăng thượng tuần vào ngày 20/5 và trăng non vào ngày 30/5 là thời điểm để nhìn thấy Milky Way.

Trên thực tế, một phần ba nhân loại và 80% người Mỹ không thể nhìn thấy nó. Nguyên nhân là do ô nhiễm ánh sáng, với độ sáng của bầu trời tăng từ 7% đến 10% mỗi năm trong giai đoạn 2011 đến 2023. Do đó, nếu bạn muốn nhìn thấy Dải Ngân Hà, bạn sẽ cần phải ở càng xa ô nhiễm ánh sáng càng tốt.

Mặc dù Ngân Hà (Milky Way) có thể được nhìn thấy dưới một số hình dạng trong khoảng tám tháng trong năm, nhưng lõi sáng của thiên hà trở nên dễ nhìn thấy hơn và cao hơn trên bầu trời kể từ tháng 5 ở Bắc bán cầu, bao gồm toàn bộ lục địa của Mỹ và các khu vực đông dân nhất của Canada.

Theo trang web chụp ảnh Milky Way Capture The Atlas, "mùa Milky Way" diễn ra từ tháng 2 đến tháng 10, thường là từ nửa đêm đến 5 giờ sáng giờ địa phương, mặc dù vị trí của bạn và thời điểm mặt trăng mọc rất quan trọng. Trong tháng 5, khoảng thời gian giữa trăng thượng tuần vào ngày 20/5 và trăng non vào ngày 30/5 là thời điểm để nhìn thấy Milky Way.

Ngay cả khi trời đêm quang đãng, không trăng, thì vị trí quan sát vẫn bị hạn chế hơn nữa bởi thời điểm lõi sáng của thiên hà mọc lên từ vị trí của bạn. Điều quan trọng là tìm ra thời điểm "Tam giác mùa hè", một hình dạng được tạo thành bởi ba ngôi sao sáng, trở nên rõ ràng.

Nếu nó ở trên đường chân trời, bạn có cơ hội tốt để phát hiện ra nó. Từ ngày 20/5 đến ngày 30/5, "Tam giác mùa hè" sẽ ở phía đông vào lúc nửa đêm và cao hơn ở phía đông nam vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương.

Dải Ngân Hà sẽ vươn cao hơn trên bầu trời và xuất hiện sớm hơn khi “Tam giác mùa hè” trở nên nổi bật hơn vào tháng 6 và tháng 7, nhưng do thiếu bóng tối ở vĩ độ trung bắc vào khoảng ngày hạ chí vào ngày 20-21/6 nên tháng 5 là thời điểm tốt nhất để ngắm nhìn trước khi Ngân Hà trở nên sáng hơn và cao hơn nhiều trên bầu trời vào tháng 8 và tháng 9.

Hà Thu