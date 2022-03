Đại gia dỏm chuyên lừa 'sugar baby' vào khách sạn để trộm tài sản

TPO - Tại hiện trường sới đá gà, lực lượng công an đã bắt giữ 33 người, 30 xe máy, một ô tô, 29 điện thoại di động và gần 300 triệu đồng.

TP - Ngày 24/3 tới đây, TAND TPHCM tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm (lần 2) bị can Nguyễn Cảnh Chân (cựu Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) tội “Môi giới hối lộ” và 9 bị can còn lại về tội “Đưa hối lộ”.