'Nữ quái' gây ra hàng loạt vụ trộm ở TPHCM bị bắt

TPO - 'Nữ quái' gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản tại các cửa hàng ở TPHCM vào giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp vừa bị Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ Trần Thị Lượm (55 tuổi, ngụ quận10, TPHCM) để điều tra về hành vi 'trộm cắp tài sản'. Lượm là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng ở nhiều quận, huyện thuộc TPHCM.

Theo điều tra, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (tháng 5-6/2021), Lượm thường xuyên sử dụng các loại phương tiện khác nhau để đến các cửa hàng trên địa bàn quận 1, 3, 10, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp… để trộm cắp tài sản.

Nhiều nạn nhân trích xuất hình ảnh camera an ninh đăng lên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của người dân. Vào cuộc điều tra, đến giữa tháng 7/2021, PC02 xác định được nghi can gây án là Trần Thị Lượm nhưng thời điểm này nghi can mắc COVID-19 nên Công an không thể tiếp xúc để điều tra.

Đầu năm 2022, khi Lượm tái hoạt động trở lại. Đến ngày 16/3, Công an tiến hành bắt giữ Lượm. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 đến 6 vụ trộm ở nhiều quận khác nhau. Theo trình báo của các nạn nhân thì trên 20 cửa hàng tại TPHCM đã bị trộm cắp theo phương thức kể trên.

PC02 cũng đã tạm giữ một người tên B. để mở rộng điều tra vì người này thường xuyên chở Lượm trong nhiều clip mà các cửa hàng bị trộm ghi lại được.