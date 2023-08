Đặc sản phố đêm ở Đà Nẵng

TP - Đà Nẵng không thiếu chỗ chơi và tiêu tiền ban đêm. Từ trung tâm thành phố với những khu vui chơi, siêu thị, chợ đêm sầm uất, du khách có thể lên núi hoặc ra biển để trải nghiệm một đêm Đà Nẵng thật khác biệt.

Không thiếu chỗ tiêu tiền

Hầu hết du khách trẻ khi tới thành phố đều đặt chân đến khu chợ đêm Helio, nơi hội đủ món ngon và có cả sân khấu ca nhạc. Những ngày cuối tuần, chợ đón khoảng 2.000 khách. Để không nhàm chán, chợ đêm Helio bố trí thêm khu quảng trường sự kiện và được các nghệ sĩ nổi tiếng tới làm chương trình. Mỗi lần có “sao” đổ bộ, khách kéo đến chợ nườm nượp. Cách chợ không xa, Công viên Châu Á cũng là điểm đến lý tưởng của du khách mỗi đêm để trải nghiệm nhiều trò chơi.

Sau đại dịch, các nhà hàng, dịch vụ ở Đà Nẵng đã gượng dậy và phục hồi. Quanh các tuyến đường giữa trung tâm thành phố, những nhà hàng quán nhậu, cà phê, bar…tấp nập mỗi đêm. Đêm Đà Nẵng không thiếu chỗ tiêu tiền.

Đi dọc bờ biển, trên tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, đặc biệt những đêm cuối tuần, xe cộ phải nhích từng chút vì dòng người đổ về liên tục. BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tung ra ba khu vực: sân khấu sự kiện, chiếu phim, massage chân.

Cả ba nơi này đều như thỏi nam châm hút khách, ai cũng muốn hoà mình vào không khí sôi động, thư giãn trên biển. Dọc tuyến biển này không thiếu những quầy ẩm thực lớn nhỏ. Riêng khu vực biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê hằng đêm cũng “tưng bừng” với những cụm giải trí bằng sân khấu, quầy bar…. “Mỗi đêm khu vực biển thu hút hàng ngàn du khách và được họ đánh giá rất cao vì sản phẩm đa dạng, phù hợp, nhiều trải nghiệm. Sắp tới đây, BQL sẽ tổ chức chợ đêm cuối tuần để kinh tế đêm ven biển sôi động hơn nữa. Phiên chợ tập trung vào giải trí và thưởng thức, không buôn bán tràn lan. Cụ thể là sẽ có sân khấu ca nhạc, vườn bia, ẩm thực quê”, ông Phan Minh Hải, Phó Trưởng BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin.

Lên núi vào ban đêm

Tại khu phố du lịch An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) hay còn gọi là “phố Tây”, chợ đêm vừa mới hoạt động gần một tháng qua đêm nào cũng nhộn nhịp. Chợ có hơn 30 quầy hàng, chủ yếu là ẩm thực, mỗi đêm thu hút hơn 1.000 lượt người. Khu chợ này kết nối với tuyến biển Mỹ An tạo thành một vệt kinh tế đêm liền mạch. Sau 23h, khi chợ ngừng hoạt động, người dân và du khách có thể đến các quầy bar, pub, siêu thị… bên trong phố Tây.

Đà Nẵng còn buộc du khách rút ví để tận hưởng một không khí khác biệt khi lên núi ban đêm. Khu du lịch Bà Nà Hills ở độ cao hơn 1.400m chiêu đãi ánh sáng 3D ở lâu đài Mặt trời, tiệc đêm buffet, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ các nghệ sĩ quốc tế chuyên nghiệp… Ông Nguyễn Lâm An, Giám độc KDL Sun World Bà Nà Hills chia sẻ sắp tới đây sẽ chú trọng phát triển các show diễn, vui chơi có thưởng, mua sắm ẩm thực về đêm…để đem lại nhiều trải nghiệm cho du khách.

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, nhiều nhóm dịch vụ như vui chơi, giải trí, karaoke, massage, spa, dịch vụ làm đẹp, bar….đang có chiều hướng tăng trưởng ấn tượng. Trong 7 tháng đầu năm, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước.

