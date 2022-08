Đã rõ danh tính đối tượng sát hại người phụ nữ trên phố ở Hà Nội

TPO - Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.Q. (SN 1982, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), còn nghi phạm là M.X.T (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Công an nghi vấn vụ án xuất phát do mâu thuẫn tình cảm.

Chiều 11/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc người phụ nữ bị sát hại trước số nhà 17 Hàng Bài.

Trước đó, khoảng 13h20 cùng ngày, chị Q. đi xe máy đến trước số nhà 17 Hàng Bài thì bị T. đi đến dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, T. dùng chính con dao này tự đâm vào người gây thương tích, được đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm dưới lòng đường phố Hàng Bài, gần đó là 2 chiếc xe máy.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra sự việc họ nghe thấy tiếng la hét nên đã chạy tới can ngăn nhưng không kịp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, tuy nhiên, sơ bộ cơ quan công an nghi vấn đây là vụ án xuất phát do mâu thuẫn tình cảm.