Cuốn sách nói xấu Hoàng gia Anh bị dừng bán

TPO - Cuốn sách mới nhắm vào Hoàng gia Anh của Omid Scobie bị dừng bán đột ngột ở Hà Lan sau khi phiên bản tại quốc gia Tây Âu này tiết lộ tên nhân vật cấp được bị tố là kẻ phân biệt chủng tộc hoàng gia.

Ngày 28/11, nhà xuất bản Xander xác nhận với Daily Mail đã nhận được yêu cầu đột ngột từ Mỹ về việc ngừng bán cuốn tiểu sử gây chấn động của Omid Scobie Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival ở Hà Lan.

Nguyên nhân là danh tính của thành viên hoàng gia từng quan ngại về màu da của con trai Hoàng tử Harry và Meghan Markle xuất hiện trong bản dịch tiếng Hà Lan.

Khi phóng viên Daily Mail đặt câu hỏi về lý do bản dịch tại quốc gia Tây Âu có nêu tên một cá nhân trong khi các phiên bản khác không và điều này là cố ý hay lỗi xuất bản, người phát ngôn của Xander trả lời: “Bạn nói đúng nhưng tôi không thể tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được yêu cầu tạm dừng bán sách và đó là những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi đang chờ hướng dẫn thêm. Tôi không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu. Bạn nên nói chuyện với người Mỹ”.

Trong Endgame, Scobie kể về cuộc phỏng vấn trên truyền hình giữa Oprah Winfrey với Harry và Meghan vào năm 2021. Tại đó, cặp đôi hoàng gia thoát ly bày tỏ bức xúc vì con trai bị phân biệt chủng tộc ngay từ trước khi chào đời vào tháng 5/2019. Nữ công tước xứ Sussex khẳng định đã có một số cuộc trò chuyện về làn da của Archie. Dù khó xử và hơi sốc, Harry nhấn mạnh không bao giờ nêu tên người thân bị đề cập, chỉ loại trừ ông bà nội là cố Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tế Philip.

Theo Scobie, Meghan đã nêu tên hai người thảo luận về màu da của Archie trong bức thư riêng với Vua Charles vào khoảng tháng 5/2021. Nam nhà báo Mỹ còn tuyên bố biết về tên hai nhân vật cấp cao đó nhưng không đưa vào sách vì pháp luật Anh, liên quan đến tội phỉ báng, không cho phép.

Dù nói vậy, không ít cư dân mạng nghi ngờ đây là chiêu trò của Scobie để câu kéo người mua sách. Tuy nhiên, Scobie nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Trên chương trình trò chuyện RTL Boulevard (Hà Lan), nhà văn cho biết không phải chịu trách nhiệm về sai sót trên.

“Cuốn sách được dịch sang nhiều thứ tiếng và tiếc là tôi không nói được tiếng Hà Lan. Nhưng nếu có lỗi dịch thuật, tôi chắc chắn nhà xuất bản sẽ kiểm soát được. Tôi đã viết và chỉnh sửa phiên bản tiếng Anh. Chưa bao giờ có phiên bản nào tôi sản xuất có tên trong đó”, anh nói.

Trước đó, dẫn chương trình Good Morning Britain Piers Morgan có bài đăng trên New York Post chỉ trích Scobie bịa đặt về ông trong sách. Ông cho rằng Scobie không đáng tin vì liên tục nói dối. Tuy nhiên, chi tiết Meghan gửi thư cho Vua Charles được ông xác nhận là có thật. Vì điều này, ông nghi ngờ vợ chồng Sussex có liên quan đến cuốn sách nói xấu Hoàng gia Anh dù người thân cận với họ phủ nhận.

Tú Oanh