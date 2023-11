Harry bị chỉ trích

TPO - Hoàng tử Harry liên tục có động thái cho thấy thái độ lạnh lùng với Vua Charles. Anh thậm chí bị các chuyên gia hoàng gia chỉ trích vì có cách hành xử không phù hợp.

Tối 6/11 (giờ địa phương), Hoàng tử Harry xuất hiện tại sự kiện gây quỹ hỗ trợ cho thành viên lực lượng vũ trang Mỹ Stand Up for Heroes ở New York (Mỹ) thông qua đoạn video quay sẵn tại nhà riêng ở Montecito. Trong video, Công tước xứ Susse mặc lễ phục lịch lãm và đeo 4 huy chương quân trước ngực, trong đó có ba huy chương do cố Nữ hoàng Elizabeth II trao và cái còn lại đến từ Quân đoàn Hoàng gia Anh.

Nhiều người phát hiện trên áo vest của Hoàng tử Harry không có huy chương được đính để đánh dấu lễ đăng quang của Vua Charles. Huy chương được làm bằng bạc và mạ niken, có hình ảnh Vua Charles và Hoàng hậu Camilla. Tổng cộng 400.000 chiếc được phát hành. Harry được trao cùng các thành viên lực lượng vũ trang và nhân viên dịch vụ khẩn cấp tuyến đầu của Anh vào đầu tháng 5.

Truyền thông Anh đặt câu hỏi liệu đây có phải là một cách khác để Harry thể hiện sự bất mãn và lạnh lùng?

Trước đó, vào cùng ngày, người phát ngôn của Hoàng tử Harry lên tiếng phủ nhận thông tin anh từ chối lời mời dự bữa tiệc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 Vua Charles do tờ Sunday Times đưa tin. Người này nhấn mạnh Harry không nhận được bất kỳ lời mời nào và cũng không biết gì về bữa tiệc.

Không lâu sau đó, một người bạn của vợ chồng Sussex cáo buộc Hoàng gia Anh cố tình rò rỉ tin đồn Harry bỏ qua lời mời dự sinh nhật để chuyển hướng sự chú ý của truyền thông và công chúng khỏi chuyến công du đến Kenya của Vua Charles và Hoàng hậu Camila. Người bạn giấu tên đánh giá đó là chuyến đi không thành công vì quân vương nước Anh phải đối mặt với những lời kêu gọi xin lỗi về quá khứ Anh biến Kenya thành thuộc địa.

Ồn ào trên được đưa ra vài giờ trước khi Vua Charles phát biểu tại lễ khai mạc quốc hội Anh vào sáng 7/11 – đánh dấu mốc lần đầu có một vị vua nam làm điều đó kể từ năm 1950. Harry và Meghan bị các chuyên gia hoàng gia chỉ trích vì chọn thời điểm không phù hợp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự kiện mang tầm lịch sử.

Richard Fitzwilliams, nhà bình luận quan hệ công chúng người Anh nổi tiếng, cho rằng công sức Vua Charles và Hoàng hậu Camilla bỏ ra trong chuyến công du 4 ngày tới Kenya “rõ ràng chẳng là gì so với cảm xúc cá nhân của nhà Sussex”.

“Sự rạn nứt trong hoàng gia không thể không hơn được nữa và các cận thần chắc hẳn đang bối rối tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta hãy hy vọng hợp đồng bốn cuốn sách giữa Harry với Random House không dẫn đến một cuốn hồi ký khác”, ông Fitzwilliams nói với Daily Mail.

Cựu phóng viên hoàng gia Phil Dampier đánh giá lùm xùm về thiệp mời sinh nhật vốn không đáng để bận tâm nhưng nhà Sussex lại muốn tận dụng để PR.

“Nhà vua nói rõ ràng luôn mở rộng cánh cửa đối với đứa con trai ương ngạnh của mình. Tôi chắc chắn nếu Harry muốn đến dự bất kỳ lễ kỷ niệm nào, anh ấy sẽ được chào đón. Tôi không nói rằng sẽ không có bầu không khí gượng gạo. William và Kate có thể cảm thấy khó chịu. Nhưng Vua Charles luôn nhấn mạnh về lâu dài, ông muốn hòa giải vì lợi ích của tất cả người liên quan… Nếu Harry muốn hàn gắn với cha và anh trai, anh ấy có thể làm điều đó khi đến châu Âu tham dự Invictus Games vài tuần trước nhưng anh ấy không dành thời gian để gặp họ. Bóng có rất nhiều trong sân anh ấy, thật lố bịch nếu lái câu chuyện sang một hướng khác”, ông Dampier nhận xét.

Chuyên gia hoàng gia đính chính thêm chuyến thăm Kenya của Vua Charles và Hoàng hậu Camilla kết thúc tốt đẹp. Nhà vua bày tỏ tiếc nuối về quá khứ và được chủ nhà tiếp đón nồng hậu. Do đó, ý tưởng bịa đặt câu chuyện về bữa tiệc để gây xao lãng là ngớ ngẩn.

