Danh sách phim truyền hình dở nhất 2023 gây ngạc nhiên

TPO - JoyNews24 đã thực hiện cuộc khảo sát những người trong ngành để chọn ra danh sách “Phim truyền hình Hàn Quốc tệ nhất năm 2023”. Đáng chú ý, một số bộ phim được khán giả yêu thích cũng bị gọi tên khiến cư dân mạng ngạc nhiên.

1. Durian’s Affair (37 phiếu)

Bộ phim bị nhiều người trong ngành chê nhất là Durian’s Affair (tựa Việt: Phu nhân Du Ri-an). Đây là tác phẩm thuộc thể loại tình cảm giả tưởng, kể về cặp mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình quý tộc ở triều đại Joseon bất ngờ du hành thời gian đến năm 2023.

Durian’s Affair đạt được xếp hạng cao so với những phim phát sóng cùng thời điểm, với tỷ suất người xem trung bình toàn quốc cao nhất lên đến 8,1% ở tập cuối.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định cốt truyện mới lạ nhưng thiếu chặt chẽ. Tập cuối gây thất vọng và điên rồ đúng với nhận xét của nhiều khán giả.

2. The Escape of the Seven (26 phiếu)

Thời điểm ra mắt, The Escape of the Seven (Cuộc chiến sinh tồn) nhận được nhiều sự quan tâm vì biên kịch Kim Soon Ok - người sáng tạo Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu) - viết kịch bản. Tuy nhiên, đánh giá về bộ phim lại không đồng nhất. Một số người hâm mộ quốc tế yêu thích sự kích thích và gay cấn của phim, trong khi các nhà phê bình cho rằng nội dung quá “khiêu khích”, bạo lực, thiếu nhân văn và vô lý.

Phim mở đầu bằng một vụ án bí ẩn. Nhóm thanh niên từ Seoul đến đảo Jeju mở tiệc và gây ra tội ác khiến một cô gái bỏ mạng. 7 người còn lại chôn vùi sự thật, trở về với cuộc sống bình thường. Nhiều năm sau, họ bị cuốn vào một cuộc báo thù được sắp đặt kỹ lưỡng.

3. The Real Has Come! (23 phiếu)

Dù đạt được tỷ suất người xem cao nhất vào cuối tuần trên KBS2, The Real Has Come! (Người ấy đã đến) không được người trong ngành đánh giá cao. Nội dung phim xoay quanh cuộc hôn nhân hợp đồng của bà mẹ đơn thân Oh Yeon Doo (Baek Jin Hee) và người đàn ông không muốn kết hôn Gong Tae Kyung (Ahn Jae Hyun).

Người xem chỉ ra một số tình tiết trong phim lặp đi lặp lại sau vài tập. Bên cạnh đó, theo chuyên gia, họ không thể kết nối được với câu chuyện trong phim. Một trong những nguyên nhân là diễn xuất chưa thuyết phục của Ahn Jae Hyun.

4. My Lovely Boxer (13 phiếu)

My Lovely Boxer (Chuyện tình đấm bốc) kể về chuyện tình của nữ ngôi sao quyền Anh rút lui khỏi giới 3 năm trước để bắt đầu cuộc sống mới và nam huấn luyện viên máu lạnh, chuyên dàn xếp tỷ số để kiếm tiền.

Bộ phim dở đến mức có thời điểm tỷ suất người xem chạm ngưỡng 0,9%. Nội dung phim được nhận xét là dễ đoán, nhàm chán đến mức buồn ngủ. Nam và nữ diễn viên có trình độ kém. Nữ chính là thiên tài quyền Anh nhưng lại chọn Kim So Hye nhỏ con, gầy yếu và ngoại hình thiếu thu hút. Chưa kể, So Hye còn vướng bê bối bắt nạt ngoài đời thực.

5. The Uncanny Encounter 2 (10 phiếu)

The Uncanny Encounter (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì) quay trở lại với phần 2 khiến người hâm mộ phấn khích. Khi phim lên sóng, cư dân mạng yêu thích phản ứng hóa học giữa các diễn viên. Đây là bộ phim Hàn Quốc hoàn hảo đối với nhiều người. Tuy nhiên, các nhà phê bình không nghĩ vậy. Họ nhận định phim không tương xứng với chất lượng của phần 1.

The Uncanny Encounter xoay quanh nhóm người có năng lực đặc biệt, được lựa chọn để tìm kiếm và trục xuất những linh hồn ác quỷ chiếm cơ thể con người. Hầu hết họ chấp nhận thành thợ săn quỷ để được sống tiếp.

6. King The Land (8 phiếu)

King The Land (Khách sạn vương giả) có tên trong danh sách phim dở chắc chắn gây sốc cho không ít cư dân mạng. Khán giả đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất trong năm 2023, với dàn diễn viên hạng A gồm Junho (2PM) và YoonA (SNSD). Phim mang nội dung lãng mạn cổ điển, với mô típ quen thuộc cô gái nhà nghèo yêu chàng trai xuất thân tài phiệt không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, tương tác ngọt ngào giữa cặp diễn viên chính vẫn thu hút người xem.

Tuy vậy, các nhà phê bình cho rằng sự ăn ý về mặt hình ảnh của Junho và YoonA là điểm tốt duy nhất của phim.

7. Pandora: Beneath the Paradise (8 phiếu)

Pandora: Beneath the Paradise (Pandora: Thiên đường giả tạo) là một trong những phim gây tranh cãi nhất năm. Phim kể về hành trình trở thành Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc của Hong Tae Ra (Lee Ji Ah), người phụ nữ có quá khứ đau khổ.

Những người bỏ phiếu chê phim không giải thích lý do, nhưng cư dân mạng đồng ý với lựa chọn này bởi phim có nhiều tình tiết phi lý, khiên cưỡng và “ăn theo” Penthouse.

8. Bo-ra! Deborah (6 phiếu)

Bo-ra! Deborah (Chân thành với tình yêu) là hành trình tìm thấy nhau của Yeon Bora (Yoo In Na), huấn luyện viên tình yêu kiêm tác giả tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng, và Lee Soo Hyuk (Yoon Hyun Min), nhà lập kế hoạch xuất bản quyến rũ, giỏi giang.

Lên sóng vào tháng 4, phim có thành tích lẹt đẹt. Dù vậy, những người xem phim đánh giá khá tốt cho nội dung và diễn xuất của Yoo In Na. Một số khác cho rằng nét diễn của nữ chính hơi “sến”, không còn phù hợp với tuổi tác và kiểu hình tượng này cô thể hiện quá nhiều trên phim, không còn hấp dẫn được khán giả. Có thể đây là lý do phim nhận 6 phiếu chê của người trong ngành.

9. Alchemy Of Souls 2 (5 phiếu)

Sau thành công của phần đầu tiên, Alchemy of Souls (Hoàn hồn) quay trở lại với phần thứ hai vào cuối năm 2022. Trong khi nhiều người yêu thích phản ứng hóa học giữa Lee Jae Wook và Go Youn Jung, những người khác lại cho rằng cốt truyện không thú vị và không cần thiết phải kéo dài thêm một phần nữa.

Tuy vậy, xếp Alchemy Of Souls 2 vào danh sách tệ nhất năm gây tranh cãi trong cộng đồng mạng vì hầu hết phản hồi về phim là tích cực.

10. Golden Spoon và First Responders 2 (4 phiếu)

Hai bộ phim trong danh sách là Golden Spoon (Thìa vàng) và First Responders 2 (Những người ứng cứu đầu tiên 2). Hai bộ phim truyền hình này đều gây ấn tượng với khán giả nhưng không rõ lý do nhận hai phiếu chê từ giới phê bình.

Golden Spoon chuyển thể từ webtoon, kể về chiếc thìa vàng giúp nam sinh nghèo khổ Seung Cheon (Yook Sung Jae) hoán đổi số phận với con trai nhà tài phiệt.

Trong khi đó, First Responders 2 khai thác những khó khăn trong công việc của các lực lượng tuyến đầu gồm đội cứu hỏa, lực lượng cảnh sát truy bắt tội phạm và Cơ quan Pháp y Quốc gia (NFS).

Tú Oanh