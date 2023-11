Phim có người hùng cơ bắp Ma Dong Seok cao nhất phòng vé Hàn Quốc năm 2023

TPO - Năm 2023, phòng vé Hàn Quốc chứng kiến sự kết hợp đa dạng giữa các thể loại thống trị bảng xếp hạng doanh thu, phản ánh thị hiếu khác nhau của khán giả nội địa. Chênh lệch giữa hai vị trí đầu và cuối Top 10 doanh thu cao nhất là hơn 36 triệu USD.

10. Super Mario Bros

Bắt đầu danh sách ở vị trí thứ 10 là Super Mario Bros, phát hành vào ngày 26/4. Bộ phim thu hút được 2.395.138 người xem, tạo ra doanh thu khổng lồ 23,6 tỷ won (khoảng 18,1 triệu USD). Bản chuyển thể trò chơi điện tử - xoay quanh cuộc phiêu lưu ở thế giới Vương quốc Nấm của anh em thợ sửa ống nước Mario và Luigi - chứng tỏ sức hấp dẫn lâu dài của nó bằng việc thu hút lượng lớn khán giả muốn trải nghiệm ký ức tuổi thơ và niềm vui gắn liền với các nhân vật mang tính biểu tượng.

9. Oppenheimer

Vị trí thứ 9 gọi tên Oppenheimer, ra rạp vào ngày 15/8. Bộ phim có 3.230.243 người xem, đạt doanh thu tích lũy 34,3 tỷ won (khoảng 26,3 triệu USD). Kể về “cha đẻ” của bom nguyên tử, bộ phim tiểu sử lịch sử thu hút trí tưởng tượng của người xem, mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc đời của một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong khoa học hiện đại.

8. Concrete Utopia

Vị trí thứ 8 thuộc về Concrete Utopia (Địa đàng sụp đổ), phát hành vào ngày 9/8. Với 3.849.242 khán giả, bộ phim thu về 37,4 tỷ won (khoảng 28,7 triệu USD). Tác phẩm về đề tài sinh tồn là sự pha trộn giữa hư cấu suy đoán và kịch tính, tạo được sức ảnh hưởng đáng kể, báo hiệu sự đánh giá cao của khán giả đối với nền điện ảnh kích thích tư duy. Chuyển thể từ webtoon đình đám Joyful Outcast, phim xoay quanh cơn đại địa chấn nhấn chìm Seoul thành đống đổ nát và hành trình sinh tồn của những người sống sót.

7. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Ở vị trí thứ 7, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (Nhiệm vụ: Bất khả thi – Nghiệp báo phần 1) đưa khán giả vào một cuộc phiêu lưu ly kỳ khác từ ngày 12/7. Phim thu hút 4.022.072 người xem và đạt doanh thu 44,29 triệu won (khoảng 33,9 triệu USD), minh chứng cho sự nổi tiếng lâu dài của loạt phim hành động đình đám nhất thế giới này.

6. Guardians of the Galaxy Volume 3

Guardians of the Galaxy Volume 3 (Vệ binh dải Ngân Hà 3), khởi chiếu vào ngày 3/5, đứng thứ 6 trong danh sách, với 4.209.119 người xem và doanh thu 44,4 tỷ won (khoảng 34 triệu USD). Sự kết hợp thành công giữa hài hước, hành động, khoa học viễn tưởng và giàu cảm xúc của bom tấn siêu anh hùng nhà Marvel gây ấn tượng mạnh với khán giả Hàn Quốc.

5. The First Slam Dunk

Vị trí thứ 5 là The First Slam Dunk (Cú úp rổ đầu tiên), khởi chiếu vào ngày 4/1. Kể từ đó, tác phẩm hoạt hình Nhật Bản có 4.767.031 người xem, mang lại doanh thu 49,8 tỷ won (khoảng 38,2 triệu USD). Sự pha trộn giữa hành động thể thao và cách kể chuyện hấp dẫn của anime, cộng với danh tiếng tích lũy nhiều thập kỷ của truyện tranh Slam Dunk bảo chứng cho thành công phòng vé.

4. Smugglers

Vị trí thứ 4 thuộc về Smugglers, phát hành vào ngày 26/7. Bộ phim đi sâu vào thế giới chống buôn lậu thu hút 5.143.005 người xem và mang về doanh thu ấn tượng 49,7 tỷ won (khoảng 38,1 triệu USD). Xếp hạng này cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với thể loại tội phạm và kinh dị.

3. Suzume

Thành công phòng vé của Suzume (Khóa chặt cửa nào Suzume) là minh chứng khác cho thấy sức hút mạnh mẽ của anime trong thời đại kỹ xảo công nghệ tân tiến ngày một phát triển. Phim khởi chiếu vào ngày 8/3, kể về hành trình thực hiện sứ mệnh tìm và khóa các cửa ma thuật trên khắp nước Nhật để ngăn loài sâu ma quỷ có thể tạo ra những trận động đất gây diệt vong của nữ sinh trung học Suzume và chàng trai bí ẩn Sota, xuất sắc giành vị trí thứ 3. Lượng người xem của bộ phim đạt 5.573.128, với doanh thu 57,1 tỷ won (khoảng 43,8 triệu USD).

2. Elemental

Hạng 2 của năm là Elemental (Xứ sở các nguyên tố), khởi chiếu vào ngày 14/6. Phim được yêu thích với 7.236.896 người xem, đạt doanh thu 71,1 tỷ won (khoảng 54,5 triệu USD). Các chủ đề phổ quát và cách kể chuyện giàu trí tưởng tượng của bộ phim rõ ràng đã gây được tiếng vang lớn với khán giả. Từ chuyện tình của chàng Nước và nàng Lửa, Elemental mang thông điệp ý nghĩa về gia đình, tình yêu, sự tôn trọng những cá thể khác biệt trong xã hội.

1. The Roundup: No Way Out

Đứng đầu danh sách là một tác phẩm thuần Hàn Quốc - The Roundup: No Way Out (Vây hãm: Không lối thoát). Khởi chiếu vào ngày 31/5, phim vượt xa kỳ vọng khi thu hút 10.682.813 người xem và đạt doanh thu 105 tỷ won (khoảng 80,3 triệu USD). Khai thác đề tài quen thuộc là cuộc chiến giữa cảnh sát và tội phạm, những cảnh hành động mãn nhãn và tường thuật hấp dẫn nâng tầm tiêu chuẩn cho thành công phòng vé của phim điện ảnh Hàn Quốc.

Tú Oanh