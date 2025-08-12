Cười có phải là một phương pháp chữa bệnh?

TPO - Các nhà nghiên cứu của Đại học Jaén, Tây Ban Nha, báo cáo rằng liệu pháp tiếng cười có thể làm giảm đáng kể tình trạng lo âu và tăng sự hài lòng trong cuộc sống ở người lớn qua 33 thử nghiệm lâm sàng.

Quản lý lo âu và sự hài lòng với cuộc sống nằm trong phạm vi hạnh phúc tâm lý của tâm lý học tích cực. Trong nghiên cứu "Vai trò của liệu pháp tiếng cười ở người lớn: Sự hài lòng trong cuộc sống và kiểm soát lo âu. Đánh giá có hệ thống với phân tích tổng hợp", được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Hạnh phúc, các nhà nghiên cứu đã tiến hành đánh giá có hệ thống các thử nghiệm có đối chứng ngẫu nhiên với phân tích tổng hợp hiệu ứng ngẫu nhiên để hiểu tác động của liệu pháp tiếng cười đối với sự hài lòng trong cuộc sống và kiểm soát lo âu ở người lớn.

Tiếng cười có thể làm tăng hạnh phúc con người

Ba mươi ba thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên từ năm 1991 đến năm 2024 bao gồm 2.159 người lớn tham gia (~74% là phụ nữ) trong các bối cảnh xã hội chăm sóc sức khỏe và phi chăm sóc sức khỏe.

Phương pháp này cho phép so sánh kết quả từ các thang đo mức độ hài lòng hoặc lo âu khác nhau trên cùng một thước đo.

Phân tích cho thấy tác dụng của yoga cười đối với chứng lo âu là khá lớn và mức độ hài lòng với cuộc sống cũng khá lớn.

Liệu pháp cười trực tuyến cho thấy tác động không đáng kể đến lo âu, có thể cho thấy có sự tham gia của thành phần tương tác xã hội tích cực hơn.

Các tác giả kết luận rằng, liệu pháp cười có thể có lợi trong việc giảm mức độ lo âu và cải thiện sự hài lòng trong cuộc sống. Họ khuyến nghị tiếp tục các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng để củng cố bằng chứng và thúc đẩy các loại liệu pháp này thường xuyên hơn.