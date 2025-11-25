Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Cục Quản lý Công sản và Vietlott hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa sau đợt bão lũ lịch sử

P.V

Ngày 24/11/2025, Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Việt Nam), Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Lào) và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao 500 triệu đồng và 300 bộ chăn màn hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do đợt bão lũ gây ra thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Những ngày vừa qua, người dân tỉnh Khánh Hòa phải hứng chịu trận lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều khu vực bị chia cắt, thiếu nước sạch, thậm chí mất tín hiệu liên lạc; hàng chục nghìn suất ăn từ các bếp ăn tình nguyện vẫn không đủ đáp ứng cho bà con…

Trước tình hình đó, ngày 24/11/2025, đoàn công tác của Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Việt Nam), Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Lào) và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao 500 triệu đồng và 300 bộ chăn màn tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hại do đợt bão lũ lịch sử gây ra.

image001-7206.jpg
Đại diện Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Việt Nam), Cục Quản lý Công sản (thuộc Bộ Tài chính Lào) và Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao 500 triệu đồng và 300 bộ chăn màn đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ: Sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp là rất cần thiết để hỗ trợ tái thiết đường xá, bệnh viện, trường học, hệ thống nước sạch... nhằm ổn định cuộc sống cho bà con sau thiên tai.

Cục Quản lý Công sản của 2 nước và Vietlott hy vọng nguồn hỗ trợ này sẽ góp phần giúp người dân tỉnh Khánh Hòa sớm vượt qua khó khăn, ổn định sinh hoạt và khôi phục cuộc sống thường nhật

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) là Công ty 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính. Sau gần 14 năm hình thành và phát triển, Vietlott đã đóng góp ngân sách các địa phương hơn 14 nghìn tỷ đồng; cùng quỹ Tâm Tài Việt và người trúng thưởng tài trợ hơn 89 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa/đại đoàn kết, xây dựng trường học, trao tặng học bổng, trao tặng bảo hiểm sức khỏe ….

