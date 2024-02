Cục Du lịch lên tiếng vụ gần 300 khách Đài Loan bị 'bỏ rơi' ở Phú Quốc

TPO - Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ gần 300 khách du lịch Đài Loan - Trung Quốc bị bỏ rơi tại Phú Quốc trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo nội dung công văn, để tiếp tục bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; giảm thiểu, hạn chế sự việc tương tự diễn ra, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam dự kiến tổ chức buổi làm việc với đại diện Phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội.

Để buổi làm việc diễn ra thành công, Cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch Kiên Giang cung cấp thêm các thông tin liên quan. Cụ thể, hợp đồng giữa Công ty We Love Tour của Đài Loan, Trung Quốc với các đơn vị Việt Nam; các giấy tờ có liên quan đối với đoàn khách 292 người; các chi phí thực tế từ phía doanh nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ đoàn khách và những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Cũng theo văn bản này, Cục Du lịch đánh giá cao nỗ lực của Sở Du lịch Kiên Giang trong việc nhanh chóng, kịp thời chỉ đạo doanh nghiệp trên địa bàn xử lý nhanh tình huống phát sinh. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn và quyền lợi du khách, giữ gìn hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn.

Chiều 29/2, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang cho biết đã nhận được văn bản từ Cục Du lịch. Hiện sở đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm việc với đơn vị có liên quan để thu thập thêm thông tin về vụ việc trên và có báo cáo gửi Cục Du lịch.

Như Tiền Phong đã đưa tin, theo kết quả xác minh, ngày 12/9, Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner (Công ty Winner), trụ sở tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có biên bản xác nhận hợp đồng với Công ty We Love Tour, trụ sở tại Đài Bắc, Đài Loan - Trung Quốc.

Ngày 24/1, Công ty Winner gửi 10 bảng báo giá cho 10 đoàn khách đến Công ty We Love Tour. Tuy nhiên, do 2 công ty không thống nhất theo thỏa thuận nên ngày 31/1, Công ty Winner đơn phương gửi bản thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến Công ty We Love Tour. Thông báo này không có xác nhận, phản hồi của Công ty We Love Tour.

Ngày 9/2, đoàn khách của Công ty We Love Tour đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tại đây, đoàn khách không có xe và hướng dẫn viên. Công ty We Love Tour đã liên hệ với Công ty Winner phục vụ đoàn khách Đài Loan gần 300 khách tham gia chương trình tham quan tại Phú Quốc. Công ty Winner đã thỏa thuận với Công ty We Love Tour và liên hệ thuê xe đón và đặt phòng khách sạn cho đoàn khách.

Trong quá trình phục vụ đoàn khách, phía Công ty We Love Tour không thanh toán như thoả thuận nên Công ty Winner có yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung một khoản 720 USD/người (tương đương 22.680 Đài tệ/người) và đã liên hệ thỏa thuận với Công ty We Love Tour. Công ty We Love Tour phản hồi sẽ thông báo với khách du lịch thanh toán và giữ hóa đơn về, công ty sẽ hoàn trả lại chi phí thanh toán qua thẻ của khách du lịch (720 USD/người) sau khi họ trở lại Đài Loan.

Công ty Winner thỏa thuận được với 90 khách và đã nhận thanh toán qua thẻ của khách khoảng 1,8 triệu Đài tệ (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng). Số khách còn lại không đồng ý.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, Công ty Winner mặc dù đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc trước đó là 700.000 Đài tệ, nhận vào ngày 18/1; tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ. Điều này cho thấy công ty đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Căn cứ quy định pháp luật, Thanh tra Sở Du lịch Kiên Giang xem xét hành vi phạm và tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Winner về hành vi kinh doanh dịch vụ lữ hành "không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định.”