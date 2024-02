Công ty Đài Loan - Trung Quốc 'bỏ rơi' gần 300 khách ở Phú Quốc bị xử lý sao?

TPO - Các thành viên của nhóm du lịch Đài Loan bị mắc kẹt tại Việt Nam do tranh chấp giữa các công ty du lịch đã lần lượt trở về nhà từ ngày 14/2.

Ngày 15/2, nhà chức trách giao thông vận tải ở Đài Loan - Trung Quốc cho biết một doanh nghiệp lữ hành trong nước đang tranh chấp với một công ty du lịch Việt Nam về các khoản chưa thanh toán, dẫn đến tình trạng du khách chịu cảnh "đem con bỏ chợ". Đáng chú ý, đơn vị này có thể bị đình chỉ kinh doanh tới 3 tháng.

Du khách bị bỏ rơi ở Phú Quốc đã đặt tour ở công ty Mega, đơn vị vận hành thương hiệu We Love Tour ở Đài Loan. Tuy nhiên, sau đó đơn vị này tranh chấp với công ty Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam về các khoản phí. Du khách yêu cầu giải đáp sau khi họ trở về Đài Loan. Những người gặp rủi ro trong chuyến đi yêu cầu We Love Tour phải có động thái xử lý minh bạch, công khai thêm tin tức, lí do.

Anh Lin - một trong những du khách trong nhóm gần 300 người đã trở về sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan ngày 14/2 - cho biết hy vọng Mega sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng cho vô số thiếu sót của chuyến đi.

Lin cho biết một số hành trình hứa hẹn trên đảo Phú Quốc không được thực hiện, đồng thời cảm thấy bị lừa vì một số chi phí đi lại và ăn ở, lẽ ra do công ty du lịch chi trả lại được chuyển sang du khách.

Một nam du khách giấu tên kể lại anh đã trả tiền cho chuyến đi kéo dài 5 ngày do Mega sắp xếp nhưng đến ngày thứ 3 anh lại bị “bỏ rơi” suốt 3 tiếng đồng hồ mà không có chỗ ở, đồng thời anh ấy phải chịu một phần chi phí bữa ăn vì không được cung cấp.

Cũng bày tỏ sự không hài lòng với Mega, người đàn ông tên Su cho biết ông cảm thấy công ty du lịch đã không thành thật trong việc xử lý thất bại. Người này tố rằng nhiều lời hứa mà công ty Mega đưa ra hóa ra đều vô nghĩa. Anh vẫn phải trả chi phí taxi, trái với các điều khoản đã thỏa thuận trong chuyến tham quan.

Đặc biệt, Công ty Bảo hiểm hỏa hoạn và hàng hải Đài Loan có trụ sở tại Đài Bắc cảnh báo một số du khách sẽ không thể khởi kiện đòi bồi thường. Trong điều kiện của nhiều chương trình bảo hiểm, tổn thất phát sinh do công ty du lịch không trả được nợ được tính là một trường hợp loại trừ đặc biệt và du khách sẽ không được bồi thường vì các chương trình này chỉ chi trả cho các trường hợp khẩn cấp.

Tin tức về các nhóm du lịch Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 12/2 khi du khách thông qua mạng xã hội để phàn nàn về cách đối xử của Mega.

Khoảng 800 du khách từ một số công ty du lịch Đài Loan đã khởi hành từ ngày 9-10/2 để thực hiện các chuyến du lịch 5 ngày tới Phú Quốc do các công ty du lịch phía Việt Nam quản lý.

Trong số những du khách khởi hành vào hai ngày đó, gần 300 người đã được công ty Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam chịu trách nhiệm.

Dù đã thanh toán trước chuyến đi, Kevin Tang - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Winner ở Việt Nam - tập hợp các du khách để yêu cầu thêm 720 USD/người nhằm tiếp tục chuyến tham quan vào tối 11/2.

Phát biểu với Central News Agency, Tang nói rằng ông đã yêu cầu Tổng Giám đốc Mega David Lin thanh toán trước ngày 31/1 để hoàn tất các chuyến tham quan.

Sau khi không nhận được tiền vào ngày 10/2, Tang chia sẻ rằng anh và các cổ đông đã gọi điện cho Lin trước mặt tất cả gần 300 thành viên của đoàn du lịch để yêu cầu thanh toán thỏa đáng.

Cục Du lịch Đài Loan - Trung Quốc cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để xác định liệu có bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía công ty Đài Loan hay không. Trong khi đó, Mega hứa sẽ bồi thường cho những hành khách bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, đại diện công ty Mega tuyên bố có ý định khởi kiện đơn vị Winner ở phía Việt Nam và cho biết thêm vụ việc đã ảnh hưởng đáng kể đến quyền, lợi ích của khách du lịch, tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Mega.

Đáng chú ý, David Lin lý luận rằng sai sót xuất phát từ việc đơn vị ở Việt Nam gia hạn thỏa thuận và nói rằng khoản thanh toán lẽ ra có thể được giải quyết vào ngày 26/2. Tuy nhiên, ngày 15/2, Winner đáp trả rằng hy vọng Mega sẽ thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng bằng cách thanh toán đầy đủ như đã thỏa thuận.