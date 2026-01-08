Cú bắt tay "cháy hàng" thúc đẩy 4 mẩu TWICE tái hợp Victoria’s Secret

HHTO - Sau màn xuất hiện tạo hiệu ứng mạnh cả về truyền thông và thương mại khi góp mặt tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025, 4 thành viên của TWICE tiếp tục được thương hiệu này "chọn mặt gửi vàng" cho chiến dịch mới.

Chưa đầy 2 tháng sau màn biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2025, Nayeon, Jihyo, Momo và Tzuyu (TWICE) lại tiếp tục hợp tác cùng thương hiệu nội y đình đám này. Các cô gái xuất hiện trong chiến dịch Victoria's Secret PINK, quảng bá bộ sưu tập "Wink" dành cho mùa Valentine.

Hình ảnh 4 thành viên của TWICE trong trang phục của thương hiệu nội y nổi tiếng.

Trong những hình ảnh được hé lộ, 4 mỹ nhân của TWICE được nhận xét là mang đến làn gió mới cho thương hiệu gần 50 năm tuổi nhờ hình ảnh tươi sáng, năng động, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ của dòng PINK. Qua đó, có thể thấy Victoria's Secret đang đẩy mạnh chiến lược tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là cộng đồng fan K-Pop trên toàn cầu thông qua nhóm nữ nhà JYP.

Các cô gái xuất hiện rạng rỡ trong loạt hình ảnh quảng bá cho bộ sưu tập mới.

Bên cạnh yếu tố hình ảnh và phong cách phù hợp, nhiều ý kiến cho rằng màn tái hợp giữa Victoria's Secret và TWICE còn xuất phát từ hiệu ứng tích cực sau lần xuất hiện của 4 cô gái tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Phần trình diễn này không chỉ tạo cú hích truyền thông cho thương hiệu mà còn tác động rõ rệt đến doanh thu, khi các sản phẩm được TWICE diện trên sân khấu nhanh chóng được nhiều người tìm kiếm và săn lùng.

Loạt sản phẩm gắn với màn trình diễn của TWICE liên tục được nhắc tên trên mạng xã hội, trào lưu mua đồ theo các cô gái có sức bền tốt.

Dù chất lượng trình diễn như giọng hát hay khả năng khuấy động sân khấu còn nhiều tranh luận, không thể phủ nhận màn xuất hiện của các thần tượng đã mang lại hiệu ứng thành công rõ rệt.

Đặc biệt, chiếc Wear Everywhere Push-Up Bra mà Tzuyu diện khi biểu diễn đã nhanh chóng cháy hàng tại nhiều thị trường như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay Philippines chỉ vài giờ sau show diễn. Riêng trên trang chính thức của Victoria's Secret, hơn 1.000 chiếc bra được bán hết trong vòng 24 giờ, kéo theo lượng tìm kiếm và nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng vọt.

Không ít cư dân mạng cho rằng Tzuyu đã trực tiếp góp công lớn trong việc thúc đẩy sức mua hàng, đồng thời đề xuất Victoria's Secret nên cân nhắc hợp tác lâu dài với các cô gái.

Có thể thấy, màn tái hợp cùng Victoria's Secret mở ra nhiều kỳ vọng về những cú bắt tay tiếp theo của TWICE trong tương lai với hãng thời trang nội y nổi tiếng này.