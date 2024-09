Cụ bà ở Bình Dương mượn tiền để chuyển cho người lạ vì sợ ‘đi tù’

TPO - Sau khi nghe điện thoại của người xưng là cán bộ công an đề nghị chuyển tiền 50 triệu đồng nếu không sẽ bị bắt đi tạm giam tại trại giam Bố Lá, cụ bà ở Bình Dương mượn tiền con cái mặc cho người thân cố gắng giải thích bị kẻ xấu lừa đảo.

Ngày 24/9, đại diện Công an phường Bình An (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đã kịp thời ngăn chặn trường hợp người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 23/9, người nhà của bà Huỳnh Thị Kim C. (66 tuổi, trú tại Khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đến Công an phường Bình An để trình báo về việc bà C. chuẩn bị chuyển tiền cho cơ quan chức năng để giải quyết việc có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Bà C. kể lại, trước đó vào sáng cùng ngày, bà nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là Trung úy Phạm Minh Quân, cán bộ của Công an phường Bình An, thông báo có hai lệnh của Bộ Công an về việc bà liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Đối tượng nói rằng, Bộ Công an đã có lệnh bắt bà C. để tạm giam tại trại giam Bố Lá (huyện Phú Giáo, Bình Dương). Để xác minh bà C. có tham gia vào đường dây phạm pháp hay không, đối tượng yêu cầu bà chuyển số tiền 50 triệu đồng vào số tài khoản đối tượng đưa ra, nếu như xác minh bà C. không liên quan sẽ trả lại.

Đối tượng còn yêu cầu bà C. không được nói cho ai biết, kể cả người thân; khi chuyển tiền, nếu nhân viên ngân hàng hỏi thì nói là "chuyển tiền cho con mua đất". Mặc dù người nhà nhận thức được đang bị lừa đảo và đã giải thích song bà C. không nghe mà cương quyết mượn tiền để chuyển khoản cho đối tượng.

Bất lực, người nhà bà C. đã đến Công an phường Bình An để trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an địa phương đã mời bà C. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã giải thích cho bà C. nghe một số thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian qua với những vụ việc tương tự.

Sau khi được Công an phân tích, giải thích rõ, bà C. biết mình đã bị lừa đảo trên không gian mạng và gửi lời cảm ơn tới lực lượng chức năng địa phương.