CSGT xử lý vết dầu máy loang dài 1km trên đường làm người dân trượt ngã

TPO - Phát hiện vệt dầu loang dài 1km trên đường Khâm Thiên (Hà Nội) do xe buýt gặp sự cố làm chảy ra, lực lượng CSGT nhanh chóng cùng người dân xử lý, hỗ trợ tài xế bị trượt ngã, bảo đảm giao thông thông suốt.

CSGT cùng người dân xử lý vết dầu loang trên đường.

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 26/11, xe buýt biển kiểm soát 29B-197.33 lưu thông trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) bất ngờ gặp sự cố, làm dầu máy chảy tràn ra mặt đường.

Đáng chú ý, vệt dầu loang kéo dài từ số 1 Khâm Thiên đến trước số 320 Khâm Thiên (khoảng 1km), tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, gây mất an toàn cho người đi đường vào giờ cao điểm buổi sáng.

Một số tài xế xe máy bị trượt ngã được CSGT cùng người dân hỗ trợ.

Phát hiện sự việc, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 do Đại úy Lê Văn Hưng làm tổ trưởng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an phường hỗ trợ một số người đi xe máy bị trượt ngã, đồng thời đặt cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, phân luồng và hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn.

Xe khách gặp sự cố.

Cùng với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng sử dụng cát để phủ kín toàn bộ vệt dầu loang, hạn chế nguy cơ trơn trượt và hỗ trợ đơn vị vận tải trong quá trình khắc phục sự cố.

Nhờ sự chủ động, kịp thời của tổ công tác, tình hình giao thông trên tuyến Khâm Thiên nhanh chóng ổn định, không xảy ra ùn tắc.