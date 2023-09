CSGT Sóc Trăng hỗ trợ xăng xe, nước uống cho người dân về quê nghỉ lễ

TPO - Người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) được lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ nước uống, khăn lạnh, xăng, áo mưa … miễn phí.

Từ sáng sớm 1/9, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng có mặt trên một số tuyến đường chính như Quốc lộ 1A, Quản lộ Phụng Hiệp,... để tặng nước và khăn lạnh cho những người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh.

Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết, ngày hôm nay, người dân từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ về quê nghỉ lễ Quốc khánh rất đông; bên cạnh làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT ở địa phương tổ chức trao nước uống, khăn lạnh, xăng, áo mưa, sửa xe,... cho bà con.

Riêng lực lượng của Phòng CSGT đã trao gần 600 chai nước uống, hàng trăm khăn lạnh cho bà con về các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thượng tá Phạm Quốc Khái cho biết thêm, nhiều năm nay, lực lượng công an nói chung, lực lượng CSGT của tỉnh nói riêng luôn xác định tinh thần vì nhân dân phục vụ. Bằng những việc làm thiết thực của mình, lực lượng công an đã thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân.

"Chúng tôi cố gắng phục vụ cho người dân, đảm bảo an toàn cũng như sức khỏe cho bà con về quê nghỉ lễ vui tươi, ấm áp", thượng tá Khái chia sẻ.

Tại thị xã Ngã Năm, trung tá Lưu Lê Hoài Niêm, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Ngã Năm thông tin: "Trên tuyến quốc lộ Quản lộ - Phụng Hiệp có rất đông bà con là những người về các địa phương như Bạc Liêu, Cà Mau và một số địa phương của tỉnh Sóc Trăng. Trong buổi sáng nay, cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT Công an thị xã đã phát trên 550 chai nước uống, hàng trăm khăn lạnh, 150 áo mưa, 70 lít xăng. Cán bộ, chiến sĩ cũng hỗ trợ sửa 5 xe gắn máy bị hư hỏng để bà con tiếp tục về quê nghỉ lễ an toàn, đảm bảo sức khỏe".