Khánh Hòa tăng chuyến tàu xe phục vụ du khách dịp lễ 2/9

TPO - Tỉnh Khánh Hòa sẽ đảm bảo an toàn cho du khách đến nghỉ dưỡng và tăng chuyến tàu, xe phục vụ du khách đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ngày 30/8, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự kiến khách đến địa phương sẽ tăng so với cuối tuần.

Vì thế, Sở đã đề nghị các doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm túc quy định về giá, tuân thủ phân luồng giao thông, đậu đỗ xe để hạn chế ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn cho du khách.

Ngoài ra, Sở Du lịch Khánh Hòa cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, vui chơi giải trí, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực phục vụ khách.

Đồng thời, duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách; tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe, tính mạng của người lao động và du khách trong dịp lễ.

Để phục vụ nhu cầu đi lại cho hành khách trong dịp lễ, ngành đường sắt và các đơn vị vận tải đường bộ bằng tỉnh Khánh Hòa cũng đã lên phương án tăng cường, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Trần Việt Tùng - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang, cho biết: Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này, ngành đường sắt tổ chức tăng cường thêm tàu đối với các tuyến phía Nam, đặc biệt là tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang và ngược lại. Tuyến Quy Nhơn - TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường thêm 1 đôi tàu. Đến thời điểm này, vé tàu vẫn đang còn nhiều, không căng thẳng như mọi năm.

Trong khi đó, các đơn vị vận tải hành khách đường bộ đã chuẩn bị khá chu đáo để hỗ trợ giải tỏa khách đi các tỉnh, thành khác, trên tinh thần phục vụ đúng, đủ, nghiêm các quy định.

Ông Nguyễn Công Hải - Giám đốc Bến xe phía Nam Nha Trang, cho biết: Ngay sau khi Sở GTVT Khánh Hòa ban hành kế hoạch vận tải hành khách dịp lễ, đơn vị đã tổ chức họp với các đầu mối doanh nghiệp vận tải để xây dựng phương án điều động, bố trí phương tiện phục vụ người dân trong dịp lễ này.

Dự báo nhu cầu vận tải hành khách trong dịp này sẽ tăng hơn 30% so với ngày thường. Hiện các nhà xe lớn trên địa bàn tỉnh đều còn vé để hành khách lựa chọn đi lại trong dịp lễ.