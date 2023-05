CSGT cửa ngõ thủ đô ‘tiếp sức’ người dân trở lại sau dịp lễ

TPO - Là địa bàn cửa ngõ thủ đô huyết mạch giao thông với lượng phương tiện lưu thông lớn, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giúp đỡ người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Ngoài ra, lực lượng CSGT còn hỗ trợ bánh mì, nước uống và sữa cho bà con đi qua.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng CSGT còn hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong trường hợp xe bị hỏng. Nhiều người dân đã bày tỏ lòng cảm kích với những hành động của lực lượng CSGT.

Trung tá Phạm Hồng Quang - Phòng CSGT Công an Hà Nam cho biết, Phòng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hướng dẫn, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, an toàn giao thông thông suốt, an toàn trong dịp nghỉ lễ, nhất là các khu vực nút giao Liêm Tuyền (TP Phủ Lý), nút giao vực vòng (Thị xã Duy Tiên); tuyến quốc lộ 1A, 21A..... Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng để hỗ trợ và giúp đỡ người dân khi gặp sự cố trên đường. Đó là việc cung cấp nước uống, bánh mỳ và sữa miễn phí để giúp họ vượt qua những chặng đường dài và mệt mỏi", ông Quang nói.

Cũng theo trung tá Quang, tất cả những hoạt động này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng tai nạn và đảm bảo sự thông suốt cho các phương tiện đi lại trong dịp nghỉ lễ.

"Hy vọng rằng những hành động của chúng tôi sẽ giúp đỡ người dân trong việc di chuyển và giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn trên đường" - trung tá Quang chia sẻ.